Arruda estuda cenários para candidatura no DF

A reviravolta inesperada da elegibilidade do ex-governador José Roberto Arruda (PL), numa canetada em liminar concedida pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, mudou não só o cenário eleitoral do Distrito Federal como mexeu com os maiores partidos em Brasília.

O dono do PL, Valdemar da Costa Neto – que apadrinhou a esposa de Arruda, Flávia, como ministra palaciana – tenta convencê-lo a se candidatar a deputado federal. Arruda é simpático ao projeto. Com a esperada expressiva votação, ele ainda pode eleger na esteira mais dois federais da legenda. E leva junto a maior cota do fundo partidário.

Ao passo que Arruda não descarta se lançar ao Senado no lugar da esposa, ou mesmo a governador. A despeito da operação Caixa de Pandora que o apeou do cargo em 2007, Arruda tem uma legião de eleitores fiéis há anos, e todas as negociações das últimas campanhas desde então passaram pela sua sala de casa.