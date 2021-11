Agenda Eco vira desculpa para passeio com verba pública

Centenas de autoridades do Brasil – governadores, senadores, deputados, prefeitos etc – desembarcaram em Glasgow e lá ficaram por uma semana ou mais, mesmo sem saber nada da COP26. Raros foram os cientistas na comitiva oficial de 466 pessoas do Brasil.

Houve representantes de entidades civis e empresários que pagaram suas viagens. Mas o cidadão cobriu a conta da grande maioria. Entre eles, os governadores do Amazonas, Pará e Pernambuco, com respectivas damas.

O Brasil não ficou sozinho na vergonha do turismo estatal. O Governo de Burkina Faso, um dos menores países da África, pagou a ida de 109 pessoas. A Bulgária, um dos exemplos de preservação na Europa, enviou apenas 12.