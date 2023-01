Afastamento de Ibaneis vira oportunismo eleitoral para o PT

Enquanto o então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, passeava tranquilo em Orlando (EUA), a PM errou feio na Esplanada, subestimou o poder de ameaças e contingente dos bolsonaristas. Mas há uma jogada política certeira do presidente Lula da Silva (PT) na intervenção federal na Segurança Pública. Ao mirar e atirar na competência do governador Ibaneis Rocha (MDB), Lula blindou os ministros José Múcio (Defesa) e Flávio Dino (Justiça). A segurança interna do Palácio do Planalto deveria ser feita pelo Exército, que demorou a aparecer nas ruas. E Dino prometeu ação enérgica da Força Nacional, até descobrir que ainda não a controla. Ibaneis é passivo de investigação por ser chefe do Estado, mas o seu afastamento numa canetada do ministro Alexandre de Moraes, do STF, rabiscou a competência do STJ, a quem cabe a decisão sobre governadores. A decisão de Lula acabou atiçando o apetite de seu partido pelo Poder no GDF para 2026, e aliados oportunistas já falam em impeachment de Ibaneis. Em outra frente, a Coluna apurou que o Exército convocou tropas especiais de quartéis do Norte, as Forças de Prontidão, para enviar a Brasília.

Comadrio

Charge por @izanio_charges

Aos holofotes, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escolheu as presidentes da Caixa e Banco do Brasil. Seria bonita meritocracia e no empoderamento feminino se não fossem as digitais de Janja da Silva. Ela deu o aval após a indicação de sindicatos. Nada na Transição avançou sem sua decisão, que se apresentou a interlocutora do marido – e ninguém contestou. Maria Rita Serrano, na Caixa, e Tarciana Medeiros, no BB, egressas das hostes, têm a chance de provar que não são apenas amigas da comadre.

Tamanho da herança

O falecido Governo de Jair Bolsonaro deixou nada menos que R$ 1,8 bilhão em emendas de transferências especiais a pagar para 2023. Tem muito bolsonarista que vai chorar na porta do Palácio por isso.

Terror do PT

O PT pode ter problemas com o deputado federal Paulo Fernando (Republicanos-DF). Suplente do eleito Júlio Cesar – que será secretário do GDF – Paulo assume com um currículo de botar medo nos petistas: foram dele ações que barraram a posse de Lula como ministro da então presidente Dilma Rousseff, e a que cassou ao registro de advogado de José Dirceu. Só para citar dois casos.

Reis da Casa

Os deputados que optarem por auxílio-moradia tiveram agrado: o benefício subiu para R$ 4.253 mensais. Com isso paga-se um bom loft ou flat em Brasília. A Câmara injeta mais R$ 1.747, se for necessário. E Brasília já tem os campeões em gastos com as cotas de verbas de gabinetes na Câmara dos Deputados de 2022. Segundo levantamento da Coluna: Marreca Filho (Patriota-MA), com R$ 487 mil; Mara Rocha (MDB-AC), R$ 479 mil; e Bibo Nunes (PL-RS), R$ 477 mil.

Regulação da internet

A ordem na futura Secretaria de Serviços e Direitos Digitais, que ficará no bojo do Ministério das Comunicações, é regular serviço de internet longe de censura. Mas há quem, dentro do Governo, já fale em concessão de portais…