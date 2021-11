Aécio derrete no PSDB e pode afundar na política

O sonho acabou para um já enfraquecido Aécio Neves dentro do PSDB. Eduardo Leite era seu PPP – o Projeto Pessoal-Político do deputado federal mineiro.

Foi Aécio quem lançou o governador e o tirou dos pampas, com apoio de deputados mineiros do seu grupo, para tentar manter-se no Poder, contra o fortalecimento do governador João Doria Jr, agora oficialmente o presidenciável do PSDB.

Aécio ainda sonhava com o Palácio do Planalto daqui a alguns anos, e o gaúcho, se presidenciável, era seu passaporte para articulações. Leite derramado no ninho, Aécio derretido no partido. O deputado perde apoio na legenda e de aliados fora dela.