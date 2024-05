“Vermelho Monet” faz discussão sobre a transformação da arte como mercadoria

Nesta quinta-feira (9), estreia o primeiro longa-metragem de drama do cineasta Halder Gomes, “Vermelho Monet”, o longa já foi exibido em 15 festivais pelo país, além de ganhar mais de dez prêmios.

Johannes Van Almeida (Chico Diaz) é um pintor de mulheres sem aceitação no mercado; obsoleto. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, encontra em Florence Lizz (Samantha Müller) – uma famosa atriz em crise e insegura na preparação para o seu filme mais desafiador – a inspiração para realizar sua obra-prima. Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido) é uma influente marchand/connoisseur de arte que fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Mais conhecido por suas comédias, como “Cine Holliúdy” (2012) e “Os Parças” (2017), Halder Gomes apresenta uma narrativa controlada e dramática sobre a discussão da arte e a transformação dela em mercadoria. O longa faz parte de uma futura franquia, onde o próximo filme já ganhou um nome, “Azul Vermeer”.

Gomes, ao lado da diretora de fotografia e arte Carina Sanginitto e Juliana Ribeiro, fizeram uma ampla pesquisa com estudo de cores, visitas aos museus, para evocar com realidade as cores de Monet. Em destaque os tons dessaturados ao P&B e textura de mármore.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

O longa percorre uma narrativa de amores desencontrados, tensos e trágicos que sempre fizeram parte de histórias clássicas de romances. Os personagens são retratados com questões existenciais, paralelas à arte.

Outro destaque da produção é o tempo destinado para as sequências, que podem ser consideradas longas, contudo servem para o espectador refletir sobre as cenas assim como em um quadro.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Conclusão

“Vermelho Monet” tem uma grande ideia de fundo, contudo o roteiro deixa alguns pontos a desejar, como os flashbacks ou o teor teatral, com atuações caricaturadas.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Halder Gomes;

Roteiro: Halder Gomes;

Elenco: Chico Diaz, Maria Fernanda Cândido, Samantha Müller, Gracinda Nave, Matamba Joaquim, Duarte Gomes;

Gênero: Drama;

Duração: 135 minutos;

Distribuição: Pandora Filmes;

Classificação indicativa: 14 anos;

