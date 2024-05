“Os Estranhos – Capítulo 1” é terror desnecessário e zero assustador

O gênero do terror nunca esteve tão à mercê de obras que não buscam como nos dias atuais. Só neste ano algumas pérolas foram lançadas como: “Mergulho Noturno” e “Imaginário – Brinquedo Diabólico”, longas que se tornaram inúteis, previsíveis e que não assustam nem ao menos uma criança desprevenida. Nesta quinta-feira (30), estreia “Os Estranhos – Capítulo 1”, prequel da primeira produção lançada em 2008 e do seu derivado de 2018. A trama busca a reinicialização em forma de trilogia, que na verdade parece um remake, mas é vendida como o início da franquia.

Maya (Madelaine Petsch) e seu namorado Ryan (Froy Gutierrez) partem para uma nova vida no noroeste do Pacífico, suas esperanças de um recomeço são despedaçadas quando o carro quebra no meio do nada. Forçados a passar a noite em um Airbnb isolado na floresta, o casal é lançado em um pesadelo sem fim quando três estranhos mascarados começam um jogo mortal de perseguição e terror. O que começa como uma luta desesperada pela sobrevivência, rapidamente se transforma na jornada de coragem de Maya, enquanto ela enfrenta o horror e descobre a força dentro de si para confrontar seus perseguidores e sobreviver até o amanhecer.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Se por um lado o roteiro, é basicamente o mesmo do filme original estrelado por Liv Tyler, e não consegue transmitir algo novo, a direção de Renny Harlin é consolidada por uma falta de paciência genuína, o diretor que até acerta na ação, simplesmente não capta a calma necessária para construir uma sequência de suspense que é o mínimo esperado para a produção.

Não existe nenhum segundo de terror, tensão, medo, susto e afins. Além da escolha dos novos protagonistas Madelaine Petsch de Riverdale e Froy Gutierrez, estrelas de seriados voltados para adolescentes, aliás esse parece ser o público-alvo do filme. Cadê os gritos do original, ou pelo menos uma surpresa, tudo é tão previsível que antes mesmo do segundo ato, o espectador vai perder o interesse.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Até a construção do momento que os personagens estão vivendo é fraca, quase não tem perseguições, machucados, a frustração não é permitida e não tem basicamente nenhum sangue.

Conclusão

Parece realmente que a franquia não tem mais o que apresentar para os fãs do gênero do terror. Algo preocupante, afinal, “Os Estranhos – Capítulo 1” é só a primeira parte de mais duas sequências. Existe alguma chance real de melhorar?

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Renny Harlin;

Roteiro: Alan R. Cohen, Alan Freedland;

Elenco: Madelaine Petsch, Froy Gutierrez, Gabriel Basso, Ema Horvath;

Gênero: Terror;

Duração: 91 minutos;

Distribuição: Paris Filmes;

Classificação indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z