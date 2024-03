‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, leva Oscar de melhor filme

Premiação ainda distribuiu troféus para ‘Pobres Criaturas’, e teve performances memoráveis das músicas de ‘Barbie’

A 96ª edição do Oscar, foi uma grande noite para “Oppenheimer”, que ganhou Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e mais quatro prêmios. Emma Stone conquistou seu segundo Oscar de Melhor Atriz, em “Pobres Criaturas”. Já “Anatomia de uma Queda” e “Ficção Americana” têm muitos motivos para comemorar.

A maior noite do cinema foi comandada pelo comediante Jimmy Kimmel, que dedicou o início de seu monólogo a “Barbie”, o filme de maior bilheteria do ano passado.



Confira todos os vencedores:

Melhor filme:

Oppenheimer’

Melhor direção:

Christopher Nolan – Oppenheimer

Melhor atriz:

Emma Stone – Pobres Criaturas

Melhor ator:

Cillian Murphy – Oppenheimer

Melhor atriz coadjuvante:

Da’Vine Joy Randolph – Os Rejeitados

Melhor ator coadjuvante:

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Melhor roteiro adaptado:

Ficção Americana

Melhor roteiro original:

Anatomia de uma Queda

Melhor filme internacional:

Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor documentário:

20 dias em Mariupol

Melhor documentário em curta-metragem:

A Última Loja de Consertos

Melhor fotografia:

Oppenheimer’

Melhor montagem:

Oppenheimer’

Melhor canção original:

What Was I Made For? – Billie Eilish – Barbie

Melhor direção de arte:

Pobres Criaturas

Melhor animação:

O Menino e a Garça

Melhores efeitos especiais:

Godzilla Minus One

Melhor cabelo e maquiagem:

Pobres Criaturas

Melhor figurino:

Pobres Criaturas

Melhor trilha sonora:

Oppenheimer

Melhor som:

Zona de Interesse

Melhor curta-metragem:

A Incrível História de Henry Sugar

Melhor curta-metragem em animação:

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko