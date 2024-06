Novos sentimentos em “Divertida Mente 2” impulsionam uma encantadora aventura comovente

A Pixar é responsável por grandes animações que buscam muito mais do que entreter e conquistar o coração dos pequenos. Suas tramas reflexivas e muitas vezes questionadoras são detentoras de prêmios, críticas positivas e enredos memoráveis. “Toy Story” (1995), “Monstros S.A” (2001), “Procurando Nemo” (2003), “Wall-E” (2008), “Soul” (2020), são alguns dos nomes que marcaram a gigante subsidiária da Walt Disney Studios.

Nesta quinta-feira estreia o novo lançamento da produtora, “Divertida Mente 2”, sequência do sucesso de 2015. Nesta nova história, acompanhamos as emoções já conhecidas: Alegria, Raiva, Tristeza, Nojinho e Medo. Além das novatas Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, que aparecem no início da adolescência de Riley.

Riley, agora com 13 anos de idade, está passando pela tão temida pré-adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado. As antigas emoções não têm certeza de como se sentir e como agir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade.

“Divertida Mente” (2015) é por muitos considerado um dos últimos filmes que realmente merecem o selo da Pixar. Trazendo um ar visionário, ele literalmente criou um mundo inteiro dentro da mente de Riley, com todas as singularidades da vida humana. Além de ser um entretenimento deslumbrante, atingiu profundamente quem ansiava por uma história divertida, brilhante e comovente sobre a infância.

Claro que agora a necessidade de entregar algo superior seria necessária para manter o público conquistado anteriormente e atingir novos espectadores. Os roteiristas Meg LeFauve e Dave Holstein, sem nenhuma dúvida, conseguiram preservar o mesmo tom da produção original, e ainda atingir um amadurecimento visível em sua trama. Os novos sentimentos da Riley transmitem a realidade que muitos pré-adolescentes vivem ao passarem por mudanças, como escolas, amizades e família.

O diretor Kelsey Mann, veterano da animação da Pixar (fazendo sua estreia no cinema), trabalha cuidadosamente para equilibrar uma das fases mais difíceis da vida. O desejo de se enquadrar, ligado à necessidade de aprovação e sucesso, pode ser verdadeiros inimigos de qualquer pessoa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Fernando R. Asbahr, 10% de todas as crianças e adolescentes terão problemas com algum tipo de transtorno de ansiedade.

O longa também é consideravelmente menos engraçado do que o anterior, principalmente pelo fato das emoções em destaque serem a Ansiedade e a Inveja. No entanto, é repleto de momentos de deliciosa ousadia.

Obviamente o longa mantém as qualidades gráficas esperadas do estúdio, o visual das emoções, como os cabelos, olhos e roupas, os toques sutis do mundo humano, além da participação da Nostalgia como uma velhinha sem noção de tempo.

Conclusão

“Divertida Mente 2” marca um retorno criativo triunfante para a Pixar, trazendo à tona tudo aquilo que o estúdio faz de melhor, que é encontrar o ponto ideal entre crianças e adultos.

A animação realmente fala sobre as micro escolhas que todos nós fazemos para moldar nossas personalidades. Gerando questionamentos relevantes como, deixar que nossa necessidade de pertencer domine quem somos? O filme deixa claro que a história de Riley ainda tem muito para ser acompanhada e a ansiedade só aumenta para outra sequência após os créditos finais.

Ficha Técnica

Direção: Kelsey Mann;

Roteiro: Dave Holstein, Meg LeFauve;

Elenco: Amy Poehler, Kensington Tallman, Maya Hawke, Lilimar, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Diane Lane, Kyle McLachlan, Yvette Nicole Brown, Dave Goetz, Frank Oz , Bobby Moynihan, Paula Poundstone, John Ratzenberger, Paula Pell, Flea, June Squibb;

Gênero: Animação;

Duração: 100 minutos;

Distribuição: Walt Disney Studios;

Classificação indicativa: Livre;

