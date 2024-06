Dia do Cinema Brasileiro: 6 filmes para celebrar a data

Nesta quarta-feira (19), é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, uma comemoração de grande importância para as produções da sétima arte do nosso país. A data foi escolhida como uma homenagem ao dia em que foram registradas as primeiras gravações cinematográficas no Brasil. Além disso, é também o primeiro filme da história feito aqui.

“Vista da Baía da Guanabara”, do cinegrafista italiano, foi rodado em 1898, na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Na realidade, não tinha um roteiro prévio, nem sequer uma trama, apenas recortes de momentos do cotidiano. Infelizmente, não existe a possibilidade de assistir à produção, pois ela foi feita de maneira inequívoca e sequer o público da época conseguiu apreciar a cena.

Para celebrar essa data, confira uma lista de filmes nacionais que estão disponíveis nas plataformas de streaming:

Aquarius, (2016)

Direção: Kleber Mendonça Filho

Onde assistir: Netflix

Uma jornalista aposentada (Sônia Braga) defende seu apartamento, onde viveu a vida toda, do assédio de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande empreendimento. Um dos longas mais aclamados da carreira do cineasta Kleber Mendonça Filho, aborda de maneira singular as construções desenfreadas do Brasil e a solidão feminina.

Como nossos pais, (2017)

Direção: Laís Bodanzky

Onde assistir: Prime Video

Rosa (Maria Ribeiro) é uma mulher que almeja a perfeição como profissional, mãe, filha, esposa e amante. Filha de intelectuais e mãe de duas meninas pré-adolescentes, ela se vê pressionada pelas duas gerações que exigem que ela seja engajada, moderna e onipresente. O filme de Bodanzky faz uma reflexão necessária sobre a pressão e culpa em torno das mulheres.

A Vida Invisível, (2019)

Direção: Karim Aïnouz

Onde assistir: Globo Play

Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice (Carol Duarte) é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida (Julia Stockler) é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor (Gregório Duvivier). Um retrato poderoso, sobre a permanência do machismo e a impossibilidade de escolha.

O Homem do Futuro, (2011)

Direção: Cláudio Torres

Onde assistir: Apple TV

João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Misturando ficção científica e comédia romântica, Cláudio Torres aborda como circunstâncias fantásticas podem gerar reflexões magnéticas.

2 Coelhos, (2012)

Direção: Afonso Poyart

Onde assistir: Max

Após se envolver em um grave acidente automobilístico, no qual uma mulher e seu filho são mortos, Edgar (Fernando Alves Pinto) é indiciado, mas consegue escapar da prisão graças à influência de um deputado estadual. Logo em seguida, ele parte para uma temporada em Miami, onde retorna com um elaborado plano em que pretende atingir tanto o deputado que o ajudou, símbolo da corrupção política, quanto Maicon (Marat Descartes), um criminoso que consegue escapar da justiça graças ao suborno de políticos influentes. Poyart explora sua inquietude narrativa ao lado de uma crítica política e muito bom humor.

O Homem Que Copiava, (2003)

Direção: Jorge Furtado

Onde assistir: Globo Play

André (Lázaro Ramos) é um jovem de 20 anos que trabalha na fotocopiadora da papelaria Gomide, localizada em Porto Alegre. André mora com a mãe e tem uma vida comum, basicamente vivendo de casa para o trabalho e realizando sempre as mesmas atividades. Num dia, André se apaixona por Sílvia (Leandra Leal), uma vizinha, a qual passa a observar com binóculos em seu quarto. Decidido a conhecê-la melhor, André descobre que ela trabalha em uma loja de roupas e, para conseguir uma aproximação, tenta de todas as formas conseguir 38 reais para comprar um suposto presente para sua mãe. Com uma abordagem artesanal, Jorge Furtado transita entre a crítica social, embalada por grandes atuações e as incertezas da vida.