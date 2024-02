“Argylle: O Superespião” é filme bagunçado com reviravoltas previsíveis

Nova comédia de ação de Matthew Vaughn, chega aos cinemas nesta quinta-feira (1)

Geralmente quando a divulgação de filmes ocorre de uma maneira misteriosa, pode ser algo positivo, afinal algumas surpresas são boas. Não é o caso da nova produção do diretor Matthew Vaughn, que chega nesta quinta-feira (1), aos cinemas nacionais. “Argylle: O Superespião” se vende da pior forma possível, com protagonistas que não são realmente protagonistas, uma história clichê, cheia de reviravoltas forçadas uma catástrofe total.

Elly (interpretada por Bryce Dallas Howard) é uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle (Henry Cavill). Porém, inesperadamente, a trama de Elly deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade, colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos. Com a ajuda de Aiden (Sam Rockwell) e o gato Alfie – seu fiel companheiro – Elly deve lidar com as consequências do encontro entre o mundo real e fictício.

O roteiro de Jason Fuchs não poderia ser pior, a trama que começa com um objetivo simples com uma comédia clichê já esperada, acaba se tornando uma confusão com reviravoltas exageradas e sem nexo.

A direção de Matthew Vaughn conhecido pela franquia “Kingsman”, iniciada em 2014, é outro problema, cenas de luta extremamente mentirosas, e compreensível que o filme seja do gênero da comédia, contudo o mínimo necessário para passar alguma credibilidade não seja alcançado.

O elenco e o melhor que a trama tem a oferecer, ainda assim não conseguem definir um tempo de tela razoável para o número de estrelas, atores como Henry Cavill, John Cena e Samuel L. Jackson são simplesmente deixados de lado, quase sem tempo de tela.

E por fim, o uso do CGI que fracassou sem dúvidas nenhuma, com uma cena especial do ato final que deixa um nível grotesco de falta de experiência.



Conclusão

“Argylle: O Superespião” é uma das maiores decepções desse começo de 2024 se encaminhando para um dos piores filmes do ano.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Matthew Vaughn;

Elenco: Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, John Cena, Bryan Cranston;

Roteiro: Jason Fuchs;

Gênero: Comédia, Ação;

Duração: 139 minutos;

Distribuição: Universal Pictures;

