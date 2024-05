“A Hora da Estrela” de Suzana Amaral retorna aos cinemas em versão remasterizada

O último romance de Clarice Lispector estreou nos cinemas em 1985. “A Hora da Estrela” foi o primeiro longa-metragem da cineasta Suzana Amaral. Na época, foi amplamente aclamado pela crítica e pelo público, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro levou quase todas as categorias. No Festival de Berlim, a atriz paraibana Marcélia Cartaxo levou o Urso de Prata de Melhor Atriz no mesmo ano. Nesta quinta-feira (16), o filme reestreia com exclusividade pelo projeto Sessão Vitrines Petrobras.

Macabéa é uma mulher nordestina que mal tem consciência de existir. Após perder uma velha tia, seu único elo com o mundo, ela viaja para São Paulo, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante que lhe prevê um futuro luminoso, diferente do que a espera.

Foto: Divulgação/Sessão Vitrine Petrobras

Nomeado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, a adaptação de Suzana Amaral usa com sabedoria a licença poética para moldar a trama do seu modo, incluindo com maestria características do Cinema Novo. Amaral também esculpe o vazio dentro do silêncio tão conhecido nas obras de Clarice.

Os diálogos cheios de camadas são destacados com mais força no ambiente doméstico; a personagem principal, Macabéa, mesmo invisibilizada pela sua situação, do seu trabalho se torna alguém que busca pelas próprias vontades. Sua atuação é elegante, sutil e com uma potência verdadeira, fica fácil enxergá-la como as Macabéas da vida real.

Foto: Divulgação/Sessão Vitrine Petrobras

Conclusão

Sem dúvidas, não é uma tarefa fácil transformar um fenômeno literário em um longa-metragem, mas Suzana Amaral atinge uma performance brilhante. Ela consegue transmitir as injustiças sociais, sem esquecer do detalhe principal que transforma a heroína em eterna. As questões do abandono são tão reais, o afeto que nunca é consolidado se transforma em dor. Suzana não se perde no meio da ousadia de Clarice; ela consegue completar toda a sua fascinante história.

Confira o trailer: