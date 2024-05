“A Estrela Cadente” tem um tom estranhamente pastelão

Nesta quinta-feira (16), estreia o mais novo longa-metragem da dupla Fiona Gordon e Dominique Abel, conhecidos pelo sucesso “Perdidos em Paris” (2016). “A Estrela Cadente” faz uma mistura estranha e divertida entre o pastelão e uma história de detetive.

Boris, ex-ativista, vive no subsolo como barman no A Estrela Cadente. Seu passado culpado ressurge quando uma vítima o encontra e quer vingança. O surgimento de um duplo, um sujeito chamado Dom, que vive deprimido e solitário, fornece um plano de fuga perfeito a Boris, sua engenhosa esposa Kayoko e seu fiel amigo Tim. Mas eles não contavam com o surgimento da ex-mulher de Dom, uma detetive desconfiada que vai em busca do paradeiro de Dom.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

O longa tem todos os aspectos que fizeram a dupla criativa dentro e fora das telas um sucesso. Com uma estética mais caseira, onde tudo é mais artesanal, como o casal veio do teatro, basicamente todos colocam a mão na massa, ou seja, os atores também são produtores, realizadores e autores. E um ponto chave para curtir a produção é compreender o seu tom mais pastelão desde o início.

Outro ponto para a trama é a mistura do enredo completamente caótico, luto, depressão, lutas, um assassino perturbado e protestos sociais. São 98 minutos estranhos, os espectadores vão se perguntar várias vezes o que está acontecendo, além dos momentos de risos claramente.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Conclusão

Fiona Gordon e Dominique Abel têm uma ótima conexão para a direção, os cortes são bem equilibrados, com uma trilha sonora que prende até o último segundo, o roteiro deixa a desejar, mas o elenco consegue manter um bom ritmo e segmentos naturais.

Confira o trailer: