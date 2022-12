Zezé Di Camargo grava Especial de fim de ano do Faustão

Em especial, cantor celebra reencontro com apresentador e amigo de longa data

Foram duas horas de gravação que passaram voando, sem que artistas, público e equipe técnica se dessem conta do relógio, tamanho foi o entrosamento, a leveza e o prazer de estarem todos juntos diante de um vasto repertório de sucessos, todos conhecidos e replicados em coro pelo auditório –ou “o maior coral do mundo”, como costuma dizer o apresentador. Coroando um ano cheio de projetos e retomadas, Zezé Di Camargo volta a pisar no palco do amigo Fausto Silva na Band para uma edição mais do que especial, revisitando grandes hits da carreira do artista em sua trajetória com o irmão Luciano.

No repertório, estão “Faz Mais Uma Vez Comigo” (1993, de César Augusto), “Vou Ter que Tomar Uma” (2022, de Carlos Alberto Soares, Marco Aurélio Ferreira e Victor do Prado Gregório”, “Te Vi Bebi” (2022, de Adriel Desar Araújo Silva, Maicon Lucas Batista, Rafael Quadros da Silva, Richard Rodrigues dos Santos e Willias Borges Sales), Pot-pourri de “Você Vai Ver” (1994, de Carlos Colla e Elias Muniz), “Pão de Mel” (1995, de Zezé Di Camargo), “Dou a Vida Por um Beijo” (2000, de Antonio Luiz, Cecílio Nena e Lalo Prado), “Pra não Pensar em Você” (1998, de César Augusto e Piska), “Na Hora H” (1995, de Bruno e Only One Felipe, “Flores em Vida” (2015, de Bem Harper, Alberto Araújo e William Borjazz).

Tem mais? Tem: “Sem Medo de Ser Feliz” (1993, de Zezé Di Camargo) e “Me Leva pra Casa” (1992, de César Augusto e Piska).

Produzido em ritmo de especial de Natal para a Band, a edição com Zezé Di Camargo no Faustão na Band vai ao ar nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro, a partir das 20h30.