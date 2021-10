Zabelê e Carlinhos Brown lançam nova versão de clássico dos novos baianos “preta pretinha”

Primeiro single do próximo álbum estreou nesta quinta (7) e videoclipe no dia 10

A cantora Zabelê lança uma novíssima roupagem para “Preta Pretinha” – clássico da discografia do grupo Novos Baianos, com lançamento nas plataformas digitais, nesta quinta-feira, 7. A canção ganha a colaboração Carlinhos Brown, que também participa do videoclipe que chega ao canal oficial do Youtube da cantora no domingo, 10. Presente no álbum “Acabou Chorare” (1972) – considerado pela revista Rolling Stone como o maior disco brasileiro de todos os tempos, a música de Luiz Galvão e Moraes Moreira é o maior sucesso comercial do conjunto.

Escolher essa canção como a primeira de trabalho do seu terceiro álbum solo, ainda sem nome divulgado, foi a forma como Zabelê quis homenagear o grupo tropicalista, no qual seus pais foram integrantes, os renomados músicos Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

Com intenção de aproximar a obra para a sua personalidade – trazendo de volta elementos pop do SNZ, girl band que a lançou para o mercado em 1997, junto com suas irmãs Sarah Sheeva e Nãna Shara, a cantora convidou o cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown para o dueto. Para reforçar a equipe de criação musical da canção, Zabelê escolheu o produtor e diretor artístico Wagner Fulco, que já produziu diversos nomes como Elton John, Alanis Morissette, Bob Dylan, Guns N’ Roses, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Snoop Dog, entre outros artistas.

3 perguntas para Zabelê

Bruninho Afonso: Em quem você se inspirou para a escolha do novo projeto? E qual será o nome dele?

Zabelê: Ainda estamos finalizando alguns detalhes, mas os fãs podem esperar muitas regravações e participações especiais que significam muito para mim. Estou ansiosa para que todos possam ouvir o que estou preparando e não vejo a hora de voltar aos palcos!

Zabelê. Foto: Pino Gomes

Bruninho Afonso: Entre milhares de cantores, Carlinhos Brown foi escolhido. Há algum significado nessa música que você preferiu gravar a nova música com o artista?

Zabelê: O Carlinhos é muito especial para mim. Ele traz uma bagagem multicultural e é uma influência muito forte para essas novas gerações. Ele é um ícone na minha mente e formação, ele passa toda brasilidade, uma brasilidade mista, com muita influência pop, moderna, atual, com um discurso e posicionamento muito bonitos para os artistas e para a juventude, nosso público no geral. Então musicalmente eu acho ele muito eclético e ele passa isso, por isso o convidei para estar participando porque sei que Preta Pretinha e Novos Baianos fizeram parte da história dele, marcaram a vida dele, e ele teria o mesmo sentimento e o mesmo amor que eu tive ao cantar

Bruninho Afonso: O que significou para você regravar Preta Pretinha?

Zabelê: Preta Pretinha é uma música marcante. Eu considero um hino, que veio de um grupo revolucionário. Eu tive a responsabilidade fazer a primeira regravação da música. Procurei resgatar a pureza da música combinada com uma mensagem de renovação. E acredito que eu e Brown atingimos esse objetivo. O nosso sentimento de união também transparece no clipe que será lançado no domingo. Espero que todos se sintam inspirados com o resultado!