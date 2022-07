Youtuber Antônio da Silva, faz sucesso ensinando seguidores sobre investimentos

O youtuber Antônio da Silva ensina sobre investimentos, ações e imposto de renda para seus seguidores e foi convidado do podcast Investidor Sardinha

O catarinense Antônio da Silva começou falando sobre como tinha se saído bem com o empreendedorismo digital e, quando percebeu, já era um dos maiores youtubers sobre o tema no Brasil. Ele trabalha ensinando sobre o mercado de ações, investimentos em geral, imposto de renda e como ganhar dinheiro vendendo milhas aéreas. Seu espaço online cresceu tanto que hoje ele já é procurado por outros youtubers famosos do ramo para participar de podcasts e vídeos, como quando fez uma participação no podcast do Investidor Sardinha.

Antônio ensina online com os cursos ‘Mais que 1%’ e ‘Treinamento 5k’, que é basicamente transformar qualquer pessoa em um empreendedor.

Ele que já foi atendente de telemarketing, hoje é milionário e adora viajar pelo mundo, tanto que pediu a mão de sua namorada em casamento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ele possui mais de 50 mil alunos inscritos e sonha em ter um curso presencial para ensinar tudo o que aprendeu ao longo dos anos.

Antônio, que nasceu no interior de Santa Catarina, se viu perdido com a separação dos pais e ficou morando com sua mãe durante alguns anos.

Inquieto e bagunceiro, aos 17 anos sua mãe o expulsou de casa e ele foi atrás de seu pai procurando por ajuda. Ele tinha acabado de entrar no curso de Direito e estava trabalhando como atendente de telemarketing.

Depois de um tempo morando com um pai, chegou à necessidade de um espaço maior, mas mesmo com o dinheiro do pai, eles não conseguiam se manter direito. As despesas eram muitas: aluguel, contas, faculdade, etc. Até que seu pai decidiu se mudar porque tinha arrumado um trabalho melhor e ele se viu sozinho tendo que se virar como podia.

Ele ficou um tempo sozinho e depois sua namorada foi morar com ele. Mesmo assim as coisas continuavam apertadas. Foi quando decidiram que era hora de empreender e ter um negócio só deles.

Na época ele tinha comprado um carrinho e decidiu comprar um som para colocar nele. Gastou cerca de R$150,00 no produto. Mas depois de ver um anúncio na internet de gente vendendo o mesmo som por R$300,00 teve uma ideia, vender seu próprio som.

Conseguiu vender pelo dobro do que tinha pago e começaram a perceber que era possível fazer dinheiro com revenda. Nesse mesmo período largou o telemarketing, mas ainda estava fazendo estágio de Direito.

Ele e a namorada não ganhavam o suficiente para se manter e resolveram aumentar as apostas do sonho. Começaram a revender tudo o que podia, até que fez o mesmo com seu carro.

Antônio passou então a comprar e revender carros. Foi nessa época que criou o canal no YouTube, ‘1% Investidor, quem é?’. O hobby virou carreira e quando se deparou já tinha se tornado um youtuber.

Passou por muitos perrengues ainda até começarem a empreender e descobrir que poderia ganhar dinheiro com a internet. Foi quando ele criou os cursos ‘Mais que 1%’, que ensina do básico ao avançado em investimentos e ainda ensina como declarar esses investimentos no Imposto de Renda.

E depois veio o curso ‘Treinamento 5k’, que é um curso de empreendedorismo, com o objetivo de ensinar as pessoas a empreenderem e conseguirem faturar R$5.000,00 em 2 meses.