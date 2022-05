Xand Avião, César Menotti & Fabiano e Nattan são atrações do Buteco do Gusttavo Lima em Brasília 

O evento acontece na Arena BRB – Mané Garrincha. Ingressos estão à venda no Balada APP

O cantor Gusttavo Lima está de volta á Brasília com seu “Buteco” e vai apresentar clássicos do sertanejo, na Arena BRB – Mané Garrincha, no dia 21 de maio, a partir das 18hrs.

No palco, além do show completo do “Embaixador”, os cantores Xand Avião, Nattan e as duplas César Menotti e Fabiano e Bruno e Denner completam o line-up.

O evento contará com uma superestrutura, de ambientes distribuídos em setores e áreas, que proporcionam espaços aconchegantes e organizados para que o público possa desfrutar o evento da melhor forma. Em Brasília, o evento estará dividido em “Pista Premium Embaixador” com única área em frente ao palco, praça de alimentação, entrada exclusiva e banheiros; a área “Pista Vip”, com praça de alimentação, banheiros e entrada exclusiva; e por fim a “Cadeira Inferior” com entrada exclusiva, praça de alimentação, banheiros e cadeiras.

Os ingressos estão à venda no Balada App.

Ingressos custam a partir de R$170

Valores equivalentes a meia entrada solidária.

SERVIÇO

Buteco do Gusttavo Lima

Quando: Sábado 21 de Maio

Horário: 18h

Onde: Arena BRB – Mane Garrincha

Endereço: SRPN Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte

Quanto:

Pista Premium Embaixador: R$420

Valores equivalentes a Meia Solidária e 5• lote

Pista VIP: R$280

Valores equivalentes a Meia Solidária e 4• lote

Cadeira Inferior: R$170

Valores equivalentes a Meia Solidária e 6• lote

Classificação:

Vendas no Balada APP