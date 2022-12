WC no Beat lança música em parceria com Gabizin e Felp 22

Por anos, WC no Beat tem sido admirado por seu trabalho no Trap Funk, não só pelos fãs mas também por muitos artistas do gênero

Para encerrar 2022 com chave de ouro, WC no Beat se junta com Gabzin e Felp 22 na faixa “Mente De Malandra”. O trabalho, que chegou em todas as plataformas digitais vem acompanhado por um videoclipe e reforça o novo momento do artista no estilo Drill Funk.

“Tudo começou quando o Gabzin saiu de BH para chegar no meu estúdio e gravar essa faixa. Ele chegou por volta das quatro da tarde e na mesma sessão, criei o beat na hora. Eu Eu já tinha mostrado pra ele, ele curtiu a ideia, mas nunca tinha gravado um drill, então foi um desafio de ensinar um MC de funk a cantar dentro do drill, dentro de um gênero que ele não conhece, muito novo e ele conseguiu fazer de uma forma impecável. O Felp foi a cereja do bolo. Ele já sabe rimar, escrever e já sabe toda essa parada de métrica e flow dentro do drill, então só serviu para deixar o som melhor, cem por cento e assim nasceu “Mente de Malandro”, conta, WC.

Confira:

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_oEOwuJnY

Por anos, WC no Beat tem sido admirado por seu trabalho no Trap Funk, não só pelos fãs mas também por muitos artistas do gênero. Apostando agora no Drill Funk, estilo musical que também deriva do rap e trap, pautado por batidas mais pesadas misturadas com as letras dançantes do funk, ele investe em novos lançamentos que chegam traduzindo sua sonoridade e personalidade artística.

“Decidi olhar para trás com carinho, e reformular minha forma de produção, busquei novas referências e me reencontrei na música. O Drill está chegando com força no Brasil e essa mistura do som originado em Chicago, nos Estados Unidos, com a energia do funk, é braba demais. Tenho certeza de que o meu público vai abraçar cada vez mais meus novos trabalhos musicais.”, completa.

Desde o início de sua carreira, ele vem colecionando hits de grandes sucessos como, “Meu mundo”, “Na onda do Gin”, “Deixa”, “Manage à Trois”, “Sensacional”, “Sem Limites” e “Balança”. Conhecido também por produzir seus shows de forma completa, marcante e performática, repletos de muita dança, beats feitos ao vivo, efeitos especiais e entregando tudo em uma experiência única para o público.

Acumulando milhares de reproduções nas plataformas digitais, WC também já produziu artistas como Marcelo D2, Cacife Clandestino, Anitta, Orochi, Ludmilla, Xamã, Kevin O Chris, Pedro Sampaio, FP do Trem Bala, Rebecca, Pocah, e muitos outros.