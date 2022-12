TZ da Coronel conquista mil pré-saves em menos de 24 horas

“Se Você For Embora”, acumulou mais de mil pré-saves nas plataformas de streaming

O novo single de TZ da Coronel, ainda nem foi lançado e já atingiu marcas inéditas. “Se Você For Embora”, acumulou mais de mil pré-saves nas plataformas de streaming em menos de 24 horas, e a prévia disponibilizada pelo cantor chega a 4 milhões de plays. O trabalho muito desejado pelo público estreia na próxima sexta-feira (16).

O resultado positivo se deu com a estratégia inovadora do artista de testar o single em formato de prévia online através das redes sociais. O trecho da faixa que já foi disponibilizada do Instagram do rapper na última terça-feira, atingiu o marco de quase 4 milhões de visualizações.

Natural do Morro do Limão, em Cabo Frio, TZ vive uma fase da carreira de muitas conquistas: com quase 1 bilhão de reproduções nas plataformas e várias parcerias de peso. O sucesso do seu EP “Gênio” e o fenômeno “Poesia Acústica 13”, colocaram o rapper entre os 5 artistas de música urbana mais ouvidos no mês de outubro. Atualmente, ele faz parte do selo “Nada Mal”, de Filipe Ret.