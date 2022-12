Thiago Michelasi ganha prêmio de melhor apresentador de TV

O apresentador recebeu a premiação pelas mãos do empresário Renato Cury junto aos empreendimentos da empresária Lilian Gonçalves, na presença do cantor Moacyr Franco

Thiago Michelasi, jornalista e apresentador do programa Tô Na Fama! na Rede TV! TO, tem feito grande sucesso através de suas matérias gravadas sempre com muita espontaneidade, simpatia e carisma. Sempre alegre, ele leva informações do mundo dos famosos e cobertura de eventos todos os sábados às 12:30h pela Rede TV! no Tocantins e também para todo país através do seu canal no YouTube.

Recentemente, a pesquisa de audiência no estado comprovou o Tô Na Fama! na vice-liderança de audiência com 15,8% na Rede TV, ficando atrás apenas da Globo. Michelasi está muito feliz e realizado com o resultado do programa e promete inovar sempre para levar entretenimento e diversão para seu público.

Neste último final de semana em São Paulo, Thiago Michelasi recebeu uma premiação pelas mãos do empresário Renato Cury junto aos empreendimentos da empresária Lilian Gonçalves, na presença do cantor Moacyr Franco, foi o Troféu Honra Ao Mérito como Melhor Apresentador de TV de 2022 na categoria Novos Talentos. Thiago ficou extremamente feliz e surpreso pois não imaginava ser condecorado com este prêmio.

Michelasi agradeceu a todos que indicaram ele ao prêmio e dedicou o troféu a todos os seus fãs, seguidores, telespectadores e a toda sua equipe, pois segundo ele, sem cada um destes, ele nada seria.

“Dedico este prêmio primeiramente a Deus, depois a minha família que sempre me apoiou, a minha equipe, de modo especial ao Danilo Vascai, Marcio Michelasi, Allan Borges, Raphael Carpejane e Valéria Morelato, que fazem junto comigo o sucesso do Tô Na Fama! E de modo especial dedico a todos os meus fãs, seguidores e telespectadores pois se não fosse a audiência de vocês, nada disso seria possível. Que Deus abençoe a todos grandiosamente.” conclui o apresentador Thiago Michelasi emocionado em seu discurso.