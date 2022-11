Rita Saraiva comenta rotina agitada de gravações para o YouTube

Através de seus vídeos, ela empodera mulheres e as incentiva a seguir seus passos

Rita Saraiva é dona de um canal no YouTube com mais de 225 mil de inscritos. Aos 31anos, a paulista tem explorado ao máximo a visibilidade que vem conquistando através da plataforma.

“Nunca pensei em ter toda essa visibilidade, muito menos ganhar dinheiro com a internet, antesatendia em meu consultório, trabalhava com harmonização facial. Hoje me dedico 100% ao meu canal”, revela ela, que começou a produzir conteúdo para o YouTube profissionalmente há pouco mais de um ano e tem como meta atingir a marca de 1 milhão de inscritos.

“Tenho como meta atingir os um milhão de inscritos no meu canal, e com muito trabalho sei que vou conseguir, possuo uma rotina agitada de lives e gravações, produzo conteúdo não só para o YouTube, mas também para os mais de 139 mil seguidores que possuo no Instagram, muitos não sabem o quão corrido e trabalhoso é para manter essas redes sociais ativas e entregar um conteúdo de qualidade”, afirma a youtuber.

Rita criou o canal na quarentena como uma forma de complementar a sua renda que antes vinha de seu trabalho como especialista em harmonização facial, através de seu conteúdo voltado para o publico feminino, ela empodera mulheres e incentiva as mesmas a seguir seus passos.

“Recebo diariamente dezenas de feedbacks sobre o quanto meus vídeos têm impactado positivamente na vida delas, esse carinho não tem preço, foi uma grata surpresa e sinto que estou no caminho certo”, diz ela.