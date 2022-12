Mari Antunes celebra novo ano com shows no Babado Novo

Banda realizará seis apresentações entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro

A banda Babado Novo, liderada pela cantora Mari Antunes, terá um fim de ano bastante movimentado e vai celebrar a chegada de 2023 com muita música e alto astral. O grupo baiano passará por três estados e realizará uma série de 6 shows durante os festejos de fim de ano.

O Babado levará todo o Axé para o Rio de Janeiro, para o Pará e para o Rio Grande do Norte, onde vai realizar quatro das seis apresentações. Mari – líder do grupo não esconde a alegria de poder levar o som do Babado Novo: “tô muito feliz de poder levar o Axé Music para a galera e celebrar a chegada de 2023 com muita música e alegria. Tô preparando um show muito especial e quero colocar todo mundo para dançar muito comigo, vai ser muito massa!”, disse animada, Mari Antunes.

O Babado Novo passará pelo Rio de Janeiro, no dia 29/12, onde animará o Festival Cheers, no Pará, o grupo anima a cidade de Melgaço – no aniversário do município, que acontecerá no dia 30/12. O último dia de 2022 será bem movimentado para a banda, que realizará duas apresentações no Rio Grande do Norte, a primeira na capital, Natal, onde o Babado Novo animará o Show da Virada e depois segue para São Miguel do Gostoso para um show no Réveillon Celebration. E para fechar com chave de ouro, Mari Antunes e o Babado Novo vão começar 2023 com muita música e alto astral, a banda passará por Grossos e por Touros, ambos também no Rio Grande do Norte, onde vão finalizar as celebrações de fim de ano.