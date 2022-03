Luan Santana faz show badalado no Vila JK 

Casa lotada e com presença de muitos artistas marcam agito na noite paulistana

Imagina um evento com ingressos esgotados e muita gente disputando um espaço para ver o seu ídolo… E mais: prestigiado por muitos famosos como Luisa Sonza, Maísa, Gabriel Medina, Yasmin Brunet, Gabi Martins, Tierry, João Gomes, Flavinho Braga (da Central da Fama), Whinderson Nunes, João Quirino, Rafa Magalhães (do Precisava Escrever), Lucas Guedes, Kevinho e Hodari. Assim foi mais uma apresentação de sucesso de Luan Santana. O artista mostrou o seu show “LUAN CITY”, nesta quarta-feira, no Vila JK, a mais badalada casa de São Paulo, e provou que a nova turnê está consagrada.

O show mais comentado dos últimos tempos na noite paulistana tem uma razão especial. Vem de encontro com a proposta de LUAN CITY: levar alegria e criar uma “cidade” em que todos possam curtir e viver em harmonia. Luan Santana segue contemplando sua nova fase e anuncia mais um show na capital: dia 14 de abril, no Villa Country.

No decorrer da noite, o público prestigiou alguns dos sucessos do novo projeto, como “Abalo Emocional”, “Seu Doutor” “Me Usa” e clássicos de sua carreira como “Escreve Aí”, “Amar Não É Pecado” e “Tudo O Que Você Quiser”.

LUAN CITY – sucesso no Brasil e Portugal

Com direção de Zé Carratu e Gui Dalzotto, produção musical de Lucas Santos, “LUAN CITY” foi lançado dia 3 de fevereiro e o primeiro EP marca a consagração do artista. Os números provam que as músicas do projeto são sucesso em Portugal, impulsionando a carreira internacional do cantor.

Acompanhe com atenção: Luan Santana é destaque com 6 músicas no Top 40 do Youtube em Portugal na semana de 4 a 10 de março, a saber:

7 – MORENA

11 – ABALO EMOCIONAL

17 – ILHA

23 – ME USA

30 – SORRIA

32 – SEU DOUTOR

No YouTube também em Portugal, no mesmo período, o ídolo também emplaca 6 posições:

Luan prepara novidades em Miami

O EP “Avenida Amarildo Santana” completo já tem mais de 23 milhões de execuções no Spotify, plataforma que coloca o álbum em 6º lugar no Brasil e na 29ª posição em Portugal, entre os mais ouvidos.

No YouTube, são mais de 24 milhões de visualizações. E, no Tik Tok, mais de 18 milhões de plays são somadas apenas pela hashtag #abaloemocional.

Abalou geral

Essa é só uma prévia da carreira internacional que começa a se desenhar para Luan Santana, que retornou dia 11 passado de Miami, nos EUA, onde ficou por mais de uma semana junto à equipe da Sony Music internacional. “Levar a minha música o mais longe que eu puder é o que sempre sonhei… Estar em Miami, berço da música latina e norte-americana, conhecer profissionais incríveis que movimentam tudo por lá, é maravilhoso! “, diz o astro, que sublinha a vontade de “agradecer a toda a galera da Sony Latin”, que o “recebeu com tanto carinho”.

E vamos em frente!

Em Tempo: Lançamento de Luan Santana alcançou a marca de 9° lugar na BillBoard esta semana, “Top 10 – Brazil Songs”.