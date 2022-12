Jovem cearense faz sucesso na produção de famosos

Ele começou a carreira andando ao lado de um empresário do ramo do entretenimento

De Crato, interior do Ceará, o jovem de apenas 27 anos, Jorge Luiz, tem brilhado na carreira de produtor artístico. Ele se dedica 24 horas à ao seu trabalho como produtor e sonha se tornar empresario de algum artista no futuro. “Meu trabalho é uma verdadeira loucura, mas ao mesmo tempo super gratificante. Você abdica de sua vida pessoal, do seu tempo, relacionamentos, família e muito mais para viver exclusivamente a vida de outra pessoa”, diz Jorge Luiz.

Ele começou a carreira andando ao lado de um empresário do ramo do entretenimento. Ia em viagens, eventos, shows e muito mais. E dali foi traçando seu caminho no mundo da música, até que chegou a carreira de produtor artístico.

Jorge Luiz abriu mão de terminar sua faculdade para se dedicar 24 horas para o entretenimento. Começou indo a pequenos eventos até que recebeu o convite para ser produtor artístico do Matheus Fernandes. O tempo passou e recebeu o convite para também ser produtor do cantor Nattan e está com ele até hoje.

Ele vive nessa loucura de viagens e eventos desde os 18 anos e hoje chegou ao ápice da carreira como produtor. Mas quer mais. Jorge sonha em ser empresário de algum cantor famoso e está trabalhando arduamente para que isso aconteça. Em vários momentos pensou em desistir da carreira. Mas respirou fundo, colocou a cabeça no lugar e seguiu em frente. Se não tivesse feito isso, não teria chegado onde chegou. Hoje é bem sucedido e reconhecido no meio artístico.

Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é a rotina de um artista. Ele pegou essa curiosidade e transformou em profissão. Ele cuida da orientação do artista; da coordenação de veículos e aeronaves; da definição de cronograma; do atendimento aos fãs; do atendimento à imprensa; do relacionamento com os contratantes; da liderança de equipe; da estratégia de segurança; e da defesa dos interesses do artista.

“Quem deseja realmente trabalhar como produtor, precisa estar disposto a ficar longe da sua família, dos amigos e dos relacionamentos, caso tenha. Precisa estar disposto a ficar dias e dias na estrada, sem conseguir dormir bem, se alimentando de qualquer forma, em qualquer horário, porque um produtor vive a vida do artista, cuida da rotina dele e faz de tudo para que essa rotina seja mais leve”, explica.