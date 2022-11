Influenciador Gabriel Santini lista passeios imperdíveis no México

“É um prazer poder mostrar, para quem me segue, os melhores destinos, hotéis, baladas e lugares para comer”

Com mais de 1,8 milhões de seguidores em seus perfis profissional e pessoal no Instagram, Gabriel Santini costuma compartilhar um pouco da vida a qual desfruta, repleta de viagens nacionais e internacionais, estadias em maravilhosos hotéis, festas refinadas e passeios inesquecíveis.

Nas redes sociais de Santini, além das dicas de turismo em São Paulo, podemos ver viagens pelo mundo, e seus destinos favoritos. “Amo viajar, quando era mais novo não tinha condições, hoje trabalho com isso, é um prazer poder mostrar para quem me segue, os melhores destinos, hotéis, baladas e lugares para comer”.

Recentemente, Gabriel viajou para o Mexico, uma das suas cidades favoritas. “Foi uma viagem rápida, apenas para curtir e relaxar um pouco”, conta o influencer.

Ele compartilha, a seguir, alguns dos pontos turísticos favoritos no México

Tulum

Tulum tem muitas belezas naturais e um sítio arqueológico maia que atrai muitos turistas. Assim como outros destinos desta região do Caribe, as praias são os principais atrativos de lá. Belíssimas, elas têm areias claras e mar azulturquesa. Além disso, abrigam vários beach clubs – clubes de praia.

Xcaret

Xcaret é um parque situado em Playa del Carmen. O local é uma espécie de sítio arqueológico, onde há mais de 50 atrações naturais e culturais. Lá é possível fazer trekking, praticar snorkeling e assistir a shows culturais que contam um pouco da história do México.

Cancún

Destino favorito dos turistas do mundo todo. Cancúnconquista a todos por sua infraestrutura, comodidade e pelas praias de areias finas em perfeita harmonia com omar azul-turquesa.

Isla Mujeres

De Cancún até ali é um pulinho, a principal praia da ilha é a Playa Norte. Com uma longa faixa de areia, ela tem mar raso – na altura da cintura – perfeito para banhos relaxantes. Isla Mujeres abriga, ainda, um curioso museu aquático, com esculturas submersas, que podem ser vistas a partir de mergulho.

Barrancas del Cobre

Localizados no estado de Chihuahua, no norte do México, as Barrancas del Cobre é o ponto perfeito para começar a explorar as entranhas da Sierra Tarahumara. Ideal para aventureiros amam superar as adversidades climáticas, caminhar em seu desfiladeiros e trilhas, fazer rapel e tirolesa.