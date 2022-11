Influencer Gustavo Gicovate ensina como viajar gastando menos

O influenciador é formado em turismo, atua como guia, agente de viagem e está presente no mercado do turismo há mais de 16 anos

A pandemia atrapalhou os planos de muitas famílias que pretendiam viajar para curtir diversos destinos mundo afora, sendo os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, o principal deles. Diante de tal situação, planejamento, alteração no roteiro e economia do Brasil têm sido as principais palavras do momento. Economizar e apostar nas melhores oportunidades no momento atual fazem toda a diferença no orçamento de uma viagem.

E foi através desta necessidade que muitos empreendedores ganharam força no mercado do turismo e nas redes sociais, com dicas para facilitar a viagem e, principalmente, para enxugar os gastos. O influenciador e empresário, Gustavo Gicovate, do ‘Se Liga Orlando’, foi uma dessas pessoas que se destacou no período do isolamento social, dando dicas e orientando os seus seguidores que tiveram que adiar sua viagem, e ainda auxiliou aqueles que ainda não haviam conseguido realizar o sonho de tirar a viagem para Orlando do papel.

Além de toda informação e atualizações, Gustavo proporcionou diversão à distancia e esperança de dias melhores em que a viagem dos sonhos ainda aconteceria. “Essa é a vantagem das redes sociais: nos atualizar e nos levar a lugares, mesmo sem colocar os pés fora de casa”, comenta Gustavo.

Gustavo, do ‘Se Liga Orlando’, é um especialista no destino e ajuda diariamente os mais de 150 mil seguidores que o acompanham no instagram, dando dicas preciosas, informações e muita diversão, levando seus seguidores, através das lives e stories, para dentro dos parques, outlets e passeios ao redor de Orlando e dos EUA.

O influenciador ainda é formado em turismo, atua como guia, agente de viagem e está presente no mercado do turismo há mais de 16 anos. Todo conhecimento é utilizado para ajudar os clientes e seguidores no melhor planejamento para sua tão sonhada viagem para a terra da magia.

“O sonho não precisa ser adiado, apenas remanejado. O comportamento do turista brasileiro mudou, se ajustando às necessidades de cada família para que ainda assim a viagem se concretize. Pensando nisso, minha agência busca melhores acordos com as redes hoteleiras, melhores preços nas passagens e ingressos para os clientes. Sem dúvida as negociações, facilidade de pagamento em ate 12x ajudaram e ainda ajudam muito na realização dos sonhos de muitos viajantes”, diz o empresário.

Morando em Orlando, Gustavo está diariamente nos parques, restaurantes e atrações da cidade, deixando seus seguidores sempre atualizados sobre o destino e as melhores oportunidades, além das novidades que aparecem dia após dia, já que as mudanças e lançamentos em Orlando não param!

“Diariamente são mais de 300 mensagens tirando dúvidas e pedindo ajuda além, é claro, dos stories, onde ele posto dicas preciosas de como aproveitar o parque da melhor maneira, como economizar com compras, onde ir, qual as novidades da cidade, onde ficar hospedado, como são os hotéis por dentro e muito mais”, explica Gicovate.

Em pouco mais de 3 anos, através do ‘Se Liga Orlando’, já são mais de 2 mil famílias atendidas e com seus sonhos de ter uma viagem perfeita realizados, com melhor custo x beneficio. Ainda em Julho de 2022, a agência já havia dobrado o faturamento em relação ao ano de 2019, antes da pandemia.