Gusttavo Lima apresenta oficialmente sua marca de destilado: Vermelhão

Cantor entra para o segmento de bebidas premium com o lançamento de um amaro, criado a partir de suas próprias inspirações

Sucesso na música e nos negócios, Gusttavo Lima dá mais um importante passo no mundo empresarial. Seguindo uma tendência entre um grupo seleto de celebridades americanas como George Clooney e Ryan Reynolds, o cantor acaba de criar sua própria marca de destilado: o Vermelhão. A bebida, criada a partir das inspirações do Embaixador, pertence à categoria amaro e a pré-venda do primeiro lote já está disponível exclusivamente na cidade de Belo Horizonte (MG), onde o artista fará o lançamento oficial do produto no dia 23/04 durante o evento Buteco.

Apresentado em garrafa de 700ml, o Vermelhão será produzido pela Better Drinks, grupo de bebidas premium sócio de Gusttavo Lima na empreitada. A expectativa com a nova marca é chegar a mais de 1 milhão de pontos de vendas em todo o País em até 5 anos.

Com vidas cada vez mais expostas nas redes sociais, é fácil saber quando um produto tem conexão com a celebridade, por isso esse tipo de negócio tem sido discutido como uma tendência e gerado sucesso extraordinário por quem o adota. E o Vermelhão não foi somente desenvolvido a partir da vontade de Gusttavo Lima de criar uma bebida própria, mas cada ingrediente e nota que compõem a bebida foram pensados e desenvolvidos a partir dos desejos do cantor em relação a como fazer algo único e com a sua identidade. O Vermelhão não tem apenas a “cara” do artista, mas foi criado para transmitir a sua personalidade, os cheiros e aromas que remetem à sua própria essência, emoções e seu estilo de vida – traduzido no destilado.

“O Vermelhão é um produto diferenciado feito a partir das minhas próprias lembranças. Eu disse tudo o que esperava de um destilado e acompanhei todas as etapas de produção, definindo a cor, o cheiro e o sabor. Para vocês terem uma ideia, a bebida traz o aroma do orvalho da manhã e de terra molhada, que são coisas que eu amo, pois me trazem memórias da minha origem, quando vivia na roça. O Vermelhão me traduz, com uma combinação de notas de sabores, além de um balanço perfeito de álcool, doçura e amargor. Tenho certeza que a galera vai se apaixonar por essa mistura!”, conta Gusttavo Lima.

Além de ser um produto desenvolvido pelo cantor em parceria com Márcio Silva, um dos bartenders mais premiados do Brasil, também é uma marca nascida digitalmente, portanto os fãs podem esperar por uma bebida de altíssima qualidade e que ainda promoverá um novo canal de conexão e proximidade com o artista, já que estará disponível em loja física, mas com grande foco digital, com e-commerce próprio, e atendimento direto ao consumidor.

Para Felipe Della Negra, co-fundador e CEO da BetterDrinks, a autenticidade deste formato de sociedade com celebridades, e que já foi provado nos EUA, é algo em que o Grupo acredita muito. “Somos do mercado de bebidas há anos e acompanhamos o movimento de celebridades investindo e criando negócios com suas marcas de destilados. A Better Drinks quer fomentar esse tipo de negócio e tem capacidade operacional para isso. Começamos a falar com o Gusttavo Lima em fevereiro e em março a bebida estava pronta. Somos inovadores, muito ágeis e prontos para abrir mercado para esse formato”, conta Della Negra.

Além de revolucionar o setor com inovação, qualidade e experiência de consumo, o Grupo quer fomentar o desenvolvimento de uma categoria pouco explorada no mercado brasileiro. “O amaro é uma bebida versátil, em amplo crescimento, consumido em sua forma de destilado puro ou compondo drinks famosos como o Negroni. Acreditamos que o Brasil merecia seu próprio produto com características nacionais!”, explica Felipe Szpigel, co-fundador e Chief Growth Officer da Better Drinks.