Gustavo Breder vive o soldado Alon na série Reis, da Record TV

Estreante na TV, ele vive seu primeiro papel como Alon, um dos eminentes Soldados Israelitas, e um dos homens de confiança do comandante Abner (Dudu Pelizzari), na trama bíblica da emissora

Com a estreia da nova temporada da Série Reis, Gustavo Breder comemora a conquista de permanecer na obra, até final de toda trama. Estreante na TV, ele vive seu primeiro papel como Alon, um dos eminentes Soldados Israelitas, e um dos homens de confiança do comandante Abner (Dudu Pelizzari), na trama bíblica da emissora.

“Alon significa Iluminado! E é assim que tenho me visto com essa incrível oportunidade de estar confirmado na série. Sou iluminado por estar fazendo o que eu amo, com pessoas especiais, em uma trama linda e que nos passa uma fé inabalável. Eu me entrego em cada cena, colocando muito de mim no meu personagem”, diz o ator.

Sobre as cenas, o artista afirma que a coragem e a fé são predominantes. “Coragem para enfrentar todo dia nossos “leões” e dificuldades, que sempre aparecem, e fé para nos dar força. Afinal, eles iam para o “tudo ou nada”, dispostos a guerrear por ‘Deus’, Israel e familiares. Israel viveu muito tempo em paz, ficando atrás de outras civilizações no quesito guerra. Quando se viram numa posição, agora nós temos que ir para guerra, não temos homens e nem armamento o suficiente, o que faremos? Fé! Somente a Fé”, declara Gustavo.

Ainda de acordo com o ator, a partir da 4ª temporada podemos esperar o Alon cada vez mais corajoso e destemido. “Depois de todas as vitórias, não tem como ser diferente. Agora, vamos acompanhar um reinado cada vez mais conturbado, que divide opinião entre os soldados. Uns dispostos a tudo pelo seu rei e Israel e outros em desacordo com algumas ordens”, finaliza.