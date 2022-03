Gabi Martins se une a Marcynho Sensação em “Recaidinha” 

Faixa vai ser apresentada na sexta-feira, dia 18 de março

Em uma sequência de lançamentos, Gabi Martins prepara nova aposta para esta sexta-feira, 18 de março, em todas as plataformas digitais. Trata-se de “Recaidinha”, que chega com participação de Marcynho Sensação e promete ser mais um sucesso na carreira da artista.

Com uma pegada do piseiro, Gabi traz mais uma faixa com a mistura do estilo que conquistou o país, logo depois de alcançar números expressivos com “Joga o Laço”, no feat com João Gomes, e “Stories Mentiroso”, parceria com Mari Fernandez. Agora, a cantora faz dueto com Marcynho Sensação, um dos grandes expoentes do gênero da atualidade e que vem despontando no mercado nacional.

“É uma letra gostosa, dançante e com um toque de sofrência, sem perder a originalidade do estilo. A galera vai gostar demais”, afirma.

Além das plataformas digitais e canal da artista no Youtube, “Recaidinha” vai ser apresentada, pela primeira vez, no próprio dia de seu lançamento, no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, onde Gabi faz show nesta sexta.

“Vamos ter um termômetro incrivel. Estou muito feliz”, completa.