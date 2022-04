Ferrugem e Bateria da Viradouro são atrações no desfile das campeãs no Camarote Mar 

O Camarote Mar vem recheado de atrações em seu último dia no desfile das escolas campeãs do Rio de Janeiro. Neste sábado, 30, o cantor Ferrugem, a bateria da Viradouro, DJ Lud Prado e a DJ Giordanna Forte são atrações musicais. Localizado no setor 6, no meio da avenida, o Camarote MAR possui aproximadamente 60 metros de varanda, além de uma frisa privilegiada. No total são mais de 2 mil metros quadrados, distribuídos em lounge, espaço beauty, pista de dança, varanda e uma enorme frisa.

No Camarote MAR a festa é All Inclusive, com OPen Bar e Open Food, shows de artistas renomados, principais Dj’s da cena atual, diversas experiências e muita diversão.

SERVIÇO

Camarote Mar

30/04 –Sábado – Desfiles das Campeãs

Ferrugem

Bateria da Viradouro

Dj Giordanna Forte

Dj Lud Prado

EXPERIÊNCIAS

– Open bar de bebidas premium.

– Open food completo.

– Transfer de ida e volta (do ponto de encontro até ao Camarote MAR).

– Localização privilegiada (Setor 06, ao lado dos jurados).

– Meeting Point.

– Camisas oficiais customizáveis.

– Maior estrutura da Avenida.

– Melhores atrações, Shows e Dj’s.

– Maior varanda da Sapucaí.

Ingressos a venda:

https://camarotemar.com.br