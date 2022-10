Felipe Araújo grava novo EP, com participação de Hariel

‘Esquenta Dois’ será lançado ainda neste ano

“Felipe Araújo Esquenta Dois”. O nome traduz bem o EP que o cantor Felipe Araújo registrou, na noite de ontem (6), a partir de um show muito especial no Balada Beach Clube, em Aparecida de Goiânia (GO). Mais um com aposta e assinatura da Universal Music.

Na plateia, o filho Miguel, os pais João e Neusania, a namorada Lara Prado, o irmão João Victor e os sobrinhos Bernardo e João Gabriel. Além dos familiares, Day e Lara, Camarguinho com a mulher Cristiane, Hugo Alvarez, Renato Sertanejeiro, Dudu Purcena, Dórico Reis, Rogerio Lucio, Marcelo Aron e Ana Caroline Marques Vilela prestigiaram a gravação.

Após o gigante “Clube do Araújo”, o cantor propõe o retorno ao “Esquenta Dois”, projeto totalmente identificado com o universo sertanejo e apresentação intimista, que reuniu uma plateia de 400 convidados. O MC Hariel participou do novo trabalho.

A cenografia reserva a concepção de um ambiente de bar, em trabalho de Pedro Paulo, com execução da APP Cenografia. A direção de vídeo está nas mãos de Júlio Loureiro, com direção geral de Júlio Loureiro, produção executiva da Eshow, de Emmanoel Camargo, e direção musical de Blenner Maycom.

O EP será lançado ainda neste ano.