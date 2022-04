EME lança hoje o remix oficial da clássica “Cheia de Manias”, do Raça Negra

A obra que traz a assinatura de EME já vem agitando as pistas dos principais clubs do país e do exterior

Celebrando 30 anos de lançamento, a música “Cheia de Manias”, hino da música brasileira e hit do grupo Raça Negra, acaba de ganhar versão mais do que especial. O produtor e DJ brasileiro EME, uma das grandes sensações da música eletrônica nos últimos anos, disponibilizou hoje remix oficial, autorizado pelo compositor e intérprete Luiz Carlos, nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Napster, Shazam, GooglePlay, entre outras.

Essa nova versão traz uma roupagem moderna, mas sem perder as suas tradicionais características. A obra que traz a assinatura de EME já vem agitando as pistas dos principais clubs do país e do exterior.

“Esse remix surgiu pela admiração que tenho à ‘Cheia de Manias’. É música atemporal, conhecida por várias gerações. Logo que tive essa ideia, convidei meu parceiro Raphael Siqueira para fazermos esse hit na versão eletrônica. Aproveitamos que essa canção está comemorando três décadas e fizemos a nossa versão para o cenário eletrônico, que acabou viralizando rapidamente. Após isso, junto a Som Livre, Raça Negra e Luiz Carlos,conseguimos a liberação oficial para as principais plataformas. É um honra fazer parte dessa nova versão que, com certeza, agora vai ganhar de vez as pistas de todo Brasil e do Mundo!”, declarou EME.

Após conquistar excelentes feedbacks com as faixas “I got you”, “Save us Now” e rework do clássico “Beggin” e bem-sucedidas performances em Dubai, nos Emirados Árabes, EME lançou o novo single “Take Me Back” e o primeiro episódio do minidocumentário “Emme World” no YouTube.

A ideia é fazer uma verdadeira imersão na vida do artista na estrada, compartilhando experiências, mostrando detalhes da viagem, revelar curiosidades dos bastidores, a preparação antes de subir aos palcos e toda emoção com as melhores cenas de cada performance “ao vivo e em cores”.

EME aproveitou os 17 dias na capital dos Emirados Árabes Unidos para registrar todas as cenas deste tão aguardado episódio de estreia. Os 15 minutos de vídeo inclui imagens de shows nos clubs como Celavi, VII CLUB e Festa no Deserto, além de mostrar também o lado pessoal do DJ durante descontraídos passeios no deserto e pela cidade, brincadeiras com sua equipe e até momentos ao lado dos cantores Alexandre Pires, Mauricio Manieri e Daniel, e o empresário Matheus Possebon.

Energia, motivação e emoção são as palavras-chave para expressar EME como artista, que se destaca não só pelo seu talento, mas pelo seu feeling musical criativo e contemporâneo. Artista completo, ele navega muito bem desde o comercial até o mercado premium, já tendo marcado presença em grandes eventos e festas nacionais e internacionais.

Dono dos hits “Say Goodbye”, “Felicidade”, “Crazy”, “Deixa ser”, “Fé”, que agitaram a pista de grandes eventos e festas nacionais e internacionais, EME é a primeira grande aposta da Opus Entretenimento na música eletrônica.

O mineiro é um artista completo, que navega facilmente desde o comercial até o mercado premium. Versátil, o seu principal trunfo é sentir o que a pista pede, portanto, cada show se torna uma performance exclusiva.

Em pouco tempo de trajetória, EME está em os 30 DJs mais bem posicionados na cena eletrônica do Brasil e figurou na posição de 122º entre as mais ouvidas no Brasil na plataforma Spotify, conquistou mais de 8milhões de plays em 1 ano de carreira e foi capa da playlist eletrônica mais ouvida do aplicativo: EletroBR.

Em apenas três anos, EME já conquistou reconhecimento nacional e internacional, marcando presença em grandes eventos e festas de labels nacional e internacionalmente reconhecidas como Festa do Tim, Festa do Zebu, Bacana, Café Jurerê, P12, Le Barbaron, Villa Mix, Pacha Tour, Sirena Tour, FDS Araxá, Pipa Weekend, Escarpas Weekend, Beats Patos,CRO BAR (Argentina), Caldas Cowntry, Rifaina Beach, Camarote Barretos, Audi Connection, Circuito Kia, Wall Miami, Redford São Francisco, Attic Orlando, entre outros.