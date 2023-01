Edy Silva explode com milhões no TikTok sem falar uma palavra

“Comecei gravando vídeo com dublagens, passei por conteúdos com maquiagens, por dancinhas e, por fim, cheguei aos vídeos de deboche” declara o influencer

Natural de Leme, no interior de São Paulo, Edenilson Silva, popularmente conhecido como Edy Silva, entrou no universo das redes sociais de forma despretensiosa, gravando vídeos como hobby. O que ele não imaginava era que sua vida fosse mudar completamente após uma de suas publicações viralizar no TikTok. Sem sequer abrir a boca, Edy coleciona milhares de fãs pelo país com suas expressões marcantes e deboches, que são suas marcas registradas nos vídeos.

“Comecei no TikTok bem no início, quando lançou. Na época eu não mandava muito bem na edição. Comecei gravando vídeo com dublagens, passei por conteúdos com maquiagens, por dancinhas e, por fim, cheguei aos vídeos de deboche. O deboche, que todo mundo costuma se identificar muito, começou em um vídeo em que eu respondi um comentário de um dos meus vídeos de maquiagem, no qual um homem escreveu ‘bay tola’, me chamando de baitola. Eu fiz o vídeo debochando do comentário dele, só mesmo com o olhar e expressões de deboche, e o pessoal se identificou e começou a pedir mais”, lembra o influencer.

Foi então que ele decidiu expandir sua produção de conteúdo focando nessa linha de vídeos debochados. “Foi ali que todo mundo começou a pedir mais vídeos como aquele, e então eu tive a ideia de criar personagens para conseguir bolar mais conteúdos parecidos com aquele”, conta Edy.

Mas foi no começo de 2021 que Edy viralizou no mundo inteiro com um vídeo em que aparece finalizando o cabelo e, na sequência, fazendo cara de deboche. “Esse vídeo viralizou mais fora do que aqui no Brasil, acho até que pelo fato de eu não ter dito nada e ter só aquele olhar expressivo que conquistou a galera. Foi com esse vídeo que eu entrei na categoria Vídeos do Ano do TikTok Awards, batendo 120 milhões de visualizações. Não ganhei, mas participar já valeu a pena, por conta de todo esse reconhecimento profissional que eu tive”, diz.

Atualmente com mais de 10 milhões de seguidores na plataforma, uma mistura brasileiros e estrangeiros, Edy Silva acumula números estratosféricos nas visualizações de seus vídeos. Somente na publicação que rendeu a indicação ao TikTok Awards, ele soma mais 162 milhões de visualizações e mais 13 milhões de curtidas. No entanto, um vídeo mais recente já ultrapassou essa marca e conta com mais de 251 milhões de views e 12 milhões de curtidas.

Na mesma linha de conteúdo de Edy, em que ele faz sucesso sem falar absolutamente nada, está o maior tiktoker do mundo, Khabane Lame, que coleciona mais de 150 milhões de seguidores na plataforma. O senegalês viralizou no mundo inteiro com seus vídeos expressivos que passam diversas mensagens com as quais seu público se identifica no dia a dia, mas sem precisar abrir a boca para dizer uma só palavra. O tiktoker brasileiro, inclusive, é constantemente confundido por brasileiros, que acreditam que ele seja um influenciador gringo. A confusão se dá justamente pelo fato de Edy não falar nada em seus vídeos.