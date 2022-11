Dr. Laertes Thomaz Junior explica os segredos da rinoplastia

Especialmente após a pandemia, a busca pela rinoplastia aumentou. É necessário, contudo, escolher bem o profissional

Que os brasileiros estão entre os povos que mais se submetem a cirurgias plásticas já se sabe, porém, recentemente, o país despontou como líder em procedimentos na face, especialmente rinoplastia, que corrige ou melhora imperfeições no nariz.

Segundo uma pesquisa da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF), em 2020, a rinoplastia foi o procedimento facial mais realizado entre os brasileiros. Foram 87.879 cirurgias no nariz feitas por aqui, mas esta é uma das cirurgias faciais que mais exigem perícia do cirurgião, sabia?

Não é raro encontrar pessoas descontentes com o resultado de cirurgias plásticas no nariz. Deformações, falta de harmonização com o restante da face e até problemas respiratórios podem acontecer devido a vários fatores, incluindo má escolha de cirurgião plástico.

“A rinoplastia é uma das cirurgias mais difíceis na área da cirurgia plástica. Por isso mesmo, é necessário escolher um profissional especializado nesse tipo de procedimento e que domine as técnicas mais modernas”, explica Dr. Laertes Thomaz Junior, cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica.

A busca pela correção do nariz pode acontecer por inúmeras razões, que vão desde as estéticas até as de saúde. Há, ainda, quem precise de uma rinoplastia secundária ou revisional, necessária quando o resultado da primeira cirurgia não é satisfatório.

“Rinoplastia secundária ou rinoplastia revisional é o nome que se dá ao procedimento cirúrgico realizado em um nariz previamente operado. Sempre recomendo esse tipo de cirurgia a pessoas que não tiveram suas expectativas atingidas, seja na parte estética quanto na funcional [respiração]”, completa o especialista em rinoplastia e na técnica Deep Plane de lifting facial.

Fazer uma boa escolha de cirurgião plástico para operar o nariz é algo imprescindível. Isso porque a rinoplastia pode mudar diversos aspectos do nariz, incluindo seu tamanho, a largura do dorso nasal, o perfil, a ponta, além de corrigir narinas grandes, largas ou arrebitadas, assimetria e desvio nasal.

“Há casos em que precisamos usar cartilagem de costela para redesenhar o nariz e sua estrutura, como em situações de reoperação ou quando operamos um nariz étnico, que necessita de grande quantidade de cartilagem para efetuarmos todas as modificações necessárias”, conta Dr. Laertes. “Por isso mesmo, este procedimento deve ser feito por um cirurgião com especialização nesta área da face, já que uma falha pode alterar todo o aspecto do(a) paciente – algo que não é desejado na cirurgia plástica, que almeja resultados naturais”, completa o cirurgião.