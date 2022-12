Doutor Carlos W. Roxo fala sobre prótese de silicone estar em alta

“É importante entender que não é possível copiar a mama de outra pessoa, e sim melhorar o formato e volume da própria mama”, declara

Se sentir bem consigo mesma é um dos maiores objetivos das mulheres e para alcançar essa sensação, muitas delas decidem colocar prótese mamária. O que se sabe é que a procura por essa cirurgia plástica aumentou de forma impressionante.

De acordo com dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), a cirurgia de mama é a mais realizada no mundo inteiro, com as mulheres representando 87% dos pacientes que fazem o procedimento.

Embora melhorar a autoestima seja um sonho para muitas, os motivos que levam as mulheres a fazerem o procedimento da prótese de mama são explicados pelo especialista e referência no ramo da cirurgia plástica, Carlos W. Roxo: “os principais desejos são aumentar o volume dos seios, melhorar o formato e ter mamas com consistência mais firme, que não vão se ‘esparramar’ ao deitar”.

O doutor também diz que existe uma enorme procura no consultório, representando 20-30% das consultas. Segundo o profissional, a taxa de complicações no pós-cirúrgico é muito baixa e o tempo de recuperação é muito rápido, possibilitando que em uma semana elas voltem a trabalhar, e em três semanas voltem a fazer atividades físicas.

As principais dúvidas na consulta de prótese de silicone são, o volume que será colocado e o formato (se redondo ou anatômico/gota) e se será por cima ou baixo do músculo.

O volume é escolhido pela base da mama e pelo tórax paciente, sendo que pacientes pequenas e estreitas devem ter um volume menor e maiores e mais largas um volume maior. O principal formato escolhido é o redondo, pois a maioria das pacientes querem um colo marcado. “E só colocamos prótese por baixo do músculo em pacientes muito magras e sem nenhuma mama (“retas”), as que têm um pouco de mama geralmente colocamos por cima do músculo”, comenta o especialista.

As pacientes que fizeram a cirurgia de silicone devem acompanhar a “saúde” da sua prótese a cada 2 anos, com exames de imagem, geralmente a ressonância. O profissional indica que aos que querem colocar a prótese de silicone, o primeiro passo seja marcar uma consulta com um cirurgião plástico para que seja explicado todo o procedimento, os tipos, formatos e tamanhos de prótese, para que tudo seja feito com maior segurança.

Doutor Carlos enfatiza: “É importante entender que não é possível copiar a mama de outra pessoa, e sim melhorar o formato e volume da própria mama. Após você marcar a cirurgia, é necessário fazer diversos exames para ver como está a sua saúde”, finaliza.

