Daniela Mercury lança nova música nesta quinta (3)

“Soteropolitanamente na Moral” promete ser o hit do carnaval baiano

A Rainha do Axé Daniela Mecury lança música nova na noite desta quinta-feira (3). “Sotepolitanamente na moral” chega a todas as plataformas digitais prometendo ser hit no carnaval 2023. A canção, que é a segunda a ser disponibilizada ao público, faz parte do seu novo álbum a ser lançado em dezembro.

Composta por Daniela Mercury e Mikael Mutti, a faixa traz um jeito todo especial de ser do baiano e as peculiaridades da maior festa popular do país, o Carnaval. A cantora celebra também os 30 anos do Canto da Cidade neste ano de 2022 e promete novidades em fevereiro.

“Esse vai ser o maior carnaval de todos os tempos para mim. Depois de dois anos sem a festa em Salvador, vou subir no trio elétrico celebrando a vida e a democracia.”, afirma a cantora.