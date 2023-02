Dalmi Junior lança clipe gravado em Pirenópolis-GO

Novo trabalho do cantor, a faixa Recaidona está disponível em todas as plataformas digitais

O cantor Dalmi Junior, revelação de Goiânia, lançou, nesta sexta (10), o clipe da música “Recaidona”, que foi gravado dia 24 de janeiro e contou com uma super produção em Pirenópolis-GO. Alguns takes foram gravados na tradicional Rua do Lazer, que teve que ser fechada por algumas horas para a gravação, chamando a atenção de todos da cidade, inclusive fãs que aproveitaram o momento para tirar fotos com o artista e registrar nas redes sociais.

A produção musical do novo single de Dalmi Junior é de Fábio Miranda, conhecido por seus trabalhos com outros artistas, como Cléber e Cauan, Max e Luan e Vitor e Luan.

“Estou muito feliz com o resultado desse novo trabalho que posso entregar pra todos que acompanham minha carreira. Produzi tudo com muito carinho e tenho certeza que vocês vão curtir”, comenta Dalmi Junior.

Recaidona está disponível nas plataformas digitais e em seu canal oficial do YouTube.