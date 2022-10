Conheça o diretor que já trabalhou com Anitta e Jennifer Lopez

Em 2020, o profissional foi o show designer da performance de JLo no Super Bowl, um dos principais eventos televisivos do mundo, com milhões de telespectadores

O brasileiro radicado americano Kley Tarcitano é um dos diretores criativos mais requisitados de sua área. Com um currículo repleto de grandes estrelas da música mundial, Kley já trabalhou com Britney Spears, Jennifer Lopez, Anitta, J Balvin e Maluma, entre outros artistas. Em 2020, o profissional foi o show designer da performance de JLo no Super Bowl, um dos principais eventos televisivos do mundo, com milhões de telespectadores.

Dois anos depois, Kley Tarcitano teve a sua direção criativa elogiada e reconhecida mundialmente com o debut grandioso de Anitta no festival californiano Coachella. A produção foi inspirada nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, terra natal da cantora. Tarcitano também é o responsável pela criação nos shows da superstar brasileira no Rock in Rio Lisboa, Lollapalooza Estocolmo e Paris.

Em 2008, Kley foi para os Estados Unidos, onde se juntou a grandes produtoras de shows e televisão. Atualmente, se divide entre Miami e Los Angeles, passando a maior parte do tempo em seu escritório de produções artísticas. Durante a sua trajetória profissional, foi premiado com o Live Design Achievement Awards, pela produção da performance de Jennifer Lopez no iHeart Musical Festival, e o Telly Awards, com sua assinatura criativa para o Grammy Latino.

Confira a entrevista com Kley Tarcitano:

Bruninho Afonso: Kley, quando você descobriu a sua paixão por shows?

Kley Tarcitano: Acredito que há coisas que não conseguimos explicar muito bem e, talvez, sejam uma espécie de vocação. Sou fascinado por esse universo desde criança. Eu brincava de montar shows com caixas de sapatos e lego. Assistia a shows e comerciais de televisão com brilho nos olhos, sabia que era isso o que queria para a minha vida. Outro dia minha mãe me mandou imagens dos mini-projetos que fazia quando era bem pequeno. Fiquei bastante emocionado porque olhei para trás e pensei em todo o caminho que tracei para chegar na posição que ocupo hoje.

Bruninho: você já trabalhou com grandes artistas, em grandes eventos. Qual foi a sua experiência mais desafiadora?

Kley: Trabalhar no show da JLo no Super Bowl foi um grande desafio. É um evento gigantesco, transmitido para o mundo todo e tudo lá dentro acontece muito rápido. O palco deve ser montado em poucos minutos, por isso requer um esforço, comprometimento e ensaio de todos os envolvidos. Não há espaço para erros. Outro projeto extremamente marcante que tive a honra de assinar a direção criativa foi o show da Anitta no Coachella. Levamos o Rio de Janeiro para a Califórnia, com um espetáculo muito rico em referências. Há muitos anos que moro fora, mas nunca perdi o orgulho do meu país. Fazer parte desse momento único com uma artista brasileira é algo que jamais esquecerei.

Bruninho Afonso: existe algum projeto que você ainda deseja realizar?

Kley: Com toda certeza. Já realizei muitos sonhos e projetos profissionais que me proporcionaram experiências incríveis, mas tenho vontade de participar de projetos nas Olimpíadas ou no Carnaval. São eventos grandiosos, que me permitiriam usar e abusar da minha criatividade!