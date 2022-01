Conheça Izzy La Reina, brasileira radicada nos EUA que lança novo single essa semana

“La Oscuridad” estreia nesta sexta-feira (28) e prova mais uma vez a qualidade do trabalho da carioca, que vem buscando seu espaço no Brasil e no mundo com narrativa única

A cantora brasileira, radicada em Los Angeles, Izzy La Reina divulga no primeiro minuto desta sexta-feira, 28, a faixa “La Oscuridad”. A canção ganha também um videoclipe luxuoso, disponível ao meio-dia da mesma data. A produção é assinada por The Best Soundz, que já colaborou com Maluma, Ozuna e outros músicos do Brasil, como Vitão. O audiovisual, por sua vez, tem a direção de Steven Gomillion (Jennifer Lopez, Selena Gomez, Anitta, Megan Thee Stallion, Cardi B). A letra versa sobre empoderamento feminino, paixão e sensualidade. O figurino fica por conta da própria Izzy, que é ligada em moda e, para este trabalho, se inspirou nas novas vozes da moda de LA, além de elementos da cultura pop.

La Reina migrou para os Estados Unidos há quase duas décadas. A narrativa de uma brasileira que começa do zero em outro país é um diferencial na trajetória da cantora, que busca o público brasileiro e internacional. Sua experiência se reflete em sua carreira: “Nesse processo de imigração, eu acabei sendo muito influenciada pela cultura hispânica. Foi um povo que me recebeu de braços abertos aqui em LA e que é super parecido com os brasileiros”. O efeito dessa troca cultural fica claro em “La Oscuridad” – que é toda espanhol e com fortes traços de reggaeton. Seus dois últimos singles, “Diabla” e “BOY TOY”, ultrapassaram 1 milhão de visualizações cada. Izzy também tem publicado um projeto ao vivo “Live in Rio”, com acústicos de canções próprias e de covers – entre eles “Triste com T”, de Pabllo Vittar, que aprovou a versão.

“Acho que o público pode esperar as várias Izzys que eu irei apresentar a eles, sem dúvidas posso dizer que eles conhecerão novas facetas de mim” declara a cantora.



Crédito foto: Steven Gomillion