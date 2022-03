Cantora brasiliense Duda Duarte lança Feat com Naiara Azevedo nesta sexta

A cantora brasiliense Duda Duarte lança nesta sexta, 18, a música ‘Pilha Fraca” que estará disponível nas plataformas musicais e conta com a participação de Naiara Azevedo, que esteve recentemente no reality show, e é uma das maiores cantoras do país.

A letra da canção fala de uma mulher independente que cansou de pagar as contas de um homem “pilha fraca”.

“O cara é tão pilha fraca que não dá para depender dele nem pra ficar arrepiada. Além de ser uma mulher independente, onde paga os seus próprios boletos e de quebra tem que pagar os boletos até do cara que achava que era o bicho”, disse Duda Duarte que fez grande sucesso no ano de 2017 com a gravação da música “Esconde Meu Celular”, em parceria com o cantor Amado Batista, contando com mais de 7 milhões de visualizações no YouTube.

Duda, que retornou à música em dezembro de 2021, após dois anos fora dos palcos, conta que o feat com Naiara Azevedo está sendo fundamental para sua carreira, ampliando horizontes e atravessando fronteiras.

Naiara foi a terceira eliminada com 57,77% dos votos anunciando o lançamento de “Pilha Fraca” após sua saída do reality.

“Quando consegui gravar um feat com a Naiara Azevedo, consegui enxergar que sou capaz não importa o que dizem, eu posso, eu consigo e Deus tá comigo”, explica.

Naiara e Duda se conheceram quando surgiu a oportunidade para o dueto.

“Sempre fui fã da Naiara e quando surgiu a possibilidade de gravar com ela… Nossa, como fiquei feliz! Coloquei como meta dar o meu melhor”, declarou.