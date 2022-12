Cantor Kevi Jonny faz seu primeiro show em Brasília nesta sexta

Sucesso com o hit “Te Love”, Kevi Jonny se apresenta na Worlld Brasília, no SIA

O cantor baiano Kevi Jonny desembarca na capital federal nesta sexta-feira (16) para show na Worlld Brasília (SIA Trecho 3), partir das 21h.

Aos 28 anos, o cantor baiano é um dos artistas do momento nas paradas musicais brasileiras. O cantor, que tem se destacado no sertanejo, conquistou o público brasileiro com o hit “Te Love”. Atualmente ele ocupa a posição #26 do TOP 100 do Spotify Brasil.

A noite ainda conta com shows da banda Só pra Xamegar, da DJ Geovana e do MC Andrezyn. Os ingressos custam a partir de R$ 60.

Serviço

Kevi Jonny em Brasília

Quando: Sexta 16 de Dezembro

Onde: Worlld Brasília- SIA Trecho 3

Horário: 21h

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Classificação: 18 anos