Biel do Furduncinho se une a Kevin O Chris e lança ‘Movimenta’

Biel despontou no cenário musical com o hit ‘Aí Preto’

Biel do Furduncinho acaba de divulgar sua nova música de trabalho. Ao lado de Kevin O Chris, uma das vozes do hit ‘Ai Preto’, lançou recentemente a faixa “Movimenta”. A canção faz parte do EP “Esse é o Pique do Biel”, que conta com diversas parceiras, entre elas, Maneirinho, Fel22, L7 e Kevin O Chris.

“Quando finalizei a música, logo pensei no Kevin O Chris, que é um artista brabo, muita referência pra mim e na hora ele aceitou a parceria. Gravamos o clipe em uma casa no JOA e foi um dia muito foda, nos divertirmos muito e o resultado ficou incrível. O Kevin é resenha demais, tá maluco (risos)”, comenta o funkeiro.

Biel do Furduncinho despontou no cenário musical com o hit ‘Aí Preto’, uma parceria com o cantor L7nnon e a cantora Bianca. A faixa fez tanto sucesso que os artistas subiram ao palco do Rock in Rio ao lado de ninguém menos que Camila Cabello para uma performance inédita da canção em um dos maiores festivais de música do mundo.