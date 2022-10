Ao lado de Thiaguinho, Mr. Dan lança música autoral

Disponível em todas as plataformas de áudio, canção faz parte do projeto “Experi Colors”

Referência quando o assunto é composição, Mr. Dan prova mais uma vez que o talento vem de família. Marcando seu legado no pagode, o artista vem conquistando números expressivos com o DVD “Experi Colors”, que soma mais de dois milhões de visualizações apenas no YouTube. E agora o cantor disponibiliza mais uma canção inédita do projeto: ao lado de Thiaguinho, seu parceiro de longa data, Mr. Dan lança a autoral “Conexão”. A faixa está disponível nas plataformas áudio, enquanto seu videoclipe, extraído da gravação do audiovisual, pode ser conferido no canal do pagodeiro.

Composta por Mr. Dan e Thiaguinho, amigos há mais de 10 anos, “Conexão” revela toda autenticidade e talento dos cantores, que unidos pela música e pela paixão pelo pagode, assinam mais uma incrível composição.

“Eu e o Thiago temos uma ‘Conexão’ desde quando fiz parte das gravações do DVD do Exalta Samba como backing vocal. Começamos a escrever juntos desde então”, conta Dan. “Nossa primeira música gravada no Exalta foi ‘Calma Amor’, e então nos tornamos grandes amigos”.

“A gente acredita que ‘Conexão’ é a melhor música que escrevemos; sempre falamos isso como uma forma de descontrair”, confidencia, “mas no final, ela se tornou muito querida por nossos fãs. Espero que eles curtam esse lançamento!”, finaliza.

Filmado no Via Music Hall (Rio de Janeiro) em fevereiro deste ano, o “Experi Colors” une o repertório das edições anteriores do projeto – Experi Red, White, Grey e Black – somado a participações de grandes nomes do pagode e da música nacional, como Sorriso Maroto, Thiaguinho, Menos é Mais, Legado e Kevin o Chris.

Músico, vocalista e compositor de sucesso, Mr. Dan é responsável por escrever diversos hits, como “Melhor Eu Ir” (Péricles), “Calma Amor” (Exaltasamba), “Pretexto” (Imaginasamba), “A Fila Anda” (Thiaguinho), entre outras faixas que se tornaram grandes sucessos nas plataformas de música.