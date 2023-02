Ao lado de Lincoln, Anna lança seu debut no Pop

A autoral “Princesinha” é a primeira aposta da artista paulistana

Depois de uma trajetória brilhante no The Voice Brasil 2016, que levou a jovem às quartas de finais com sua voz potente e carisma intrínseco, Anna Akisue deu um tempo na carreira para se encontrar na música e em um novo estilo musical. Agora, como uma bela fênix, a artista renasce, mas, desta vez, apenas como Anna. Ousada, destemida e sensual, a cantora revela um lado seu que estava escondido e promete ser o novo acerto do pop brasileiro. Mais madura e confiante, a artista debuta com o single “Princesinha”, parceria com o cantor Lincoln, um dos maiores nomes do cenário musical baiano na atualidade, que soma ao projeto com seu talento e alto astral. A faixa chega às plataformas de áudio às 21h desta quinta (02)

Aos 23 anos de idade, Anna mostra todo seu talento e sensualidade no videoclipe da faixa, que estreia no YouTube às 11h de sexta (03) e traz elementos do xadrez, jogo popular conhecido por seu nível de dificuldade e no qual é necessário inteligência e coragem para se sair vencedor – dois conceitos muito bem apresentados por Lincoln e Anna no clipe.

“Estou muito animada com essa etapa da minha vida. É realmente uma nova fase da minha carreira e finalmente posso mostrar uma Anna que sempre esteve comigo, mas muitos ainda não conhecem. Sinto que agora, o público poderá me conhecer por completo”, conta a cantora. “Nesse projeto, usamos como referência um dos meus livros preferidos da infância, e vou fazer algo especial pra quem descobrir qual é. Eu quis trazer uma releitura para a idade que eu tenho agora, com ideias mais maduras e uma nova visão da obra. É muito sensível e lúdico, mas ao mesmo tempo, muito realista.”

Além de toda a autenticidade de Anna em sua nova fase, “Princesinha” também conta com looks icônicos e maravilhosos que são fruto da paixão da artista por moda: “Além da música, eu vivo e respeito muito o mundo da moda. Através dela consigo me expressar ainda mais. Então é natural que eu traga muito disso para os meus projetos, porque faz parte da minha identidade”, conta.

No videoclipe da canção, Anna ousou com looks de Meninos Rei, Dolce & Gabbana, além de roupas exclusivas feitas por sua empresária e personal stylist, Jessica Arnhold.

“Espero que vocês curtam muito “Princesinha” e o conceito, além do visual que também tá babado! rs. Tudo foi pensado e feito com muito carinho! Eu já tenho um público, do qual eu amo que me acompanha nas redes sociais e estou animada para alcançar ainda mais pessoas através da minha música. Sei que vocês vão gostar dessa Anna que estava escondida – eu a adoro!”, completa.