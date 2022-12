Álvaro Xaro fala sobre Farofa da Gkay e polêmicas em podcast de Evelyn Regly

O influencer conta que, apesar de várias especulações, a farofa é tranquilo, divertido e também falou sobre o tão polêmico Darkroom

Na última terça-feira (20), o podcast “Vaca Cast”, apresentado por Evelyn Regly, recebeu o influenciador digital Álvaro Xaro, que começou a carreira na internet em 2012, como youtuber. Ao longo dos anos, ele vem acumulando milhões de seguidores nas redes sociais e é amigo íntimo de outros influencers como Gkay, Lucas Guedes e Rafa Uccman.

Durante o bate-papo com Regly, ele falou sobre a infância, as fases da sua carreira, relacionamentos e polêmicas. Recentemente, Álvaro esteve na Farofa da Gkay, acompanhado do seu namorado. Ele conta que, apesar de várias especulações, o evento é tranquilo, divertido e também falou sobre o tão polêmico Darkroom.

“Esse ano, inclusive, foi até mais calmo. Vou falar sobre a minha experiência do ano passado, que eu vivi os três dias nesse Darkroom. O povo fica tudo com vergonha de fazer as coisas, tem uns ou outros que se atrevem, e é onde se cria a fofoca. Você só vai fazer as coisas lá se você quiser”, revelou.

Em um outro momento da entrevista, o influencer contou que após seu último relacionamento percebeu que havia parado de cuidar da sua saúde e aparência. Agora, no entanto, ele está emagrecendo e se cuidando mais.

“Agora eu tô treinando. Ano passado, quando eu separei do meu antigo relacionamento eu me olhava do espelho e (falei) ‘gente eu tô muito acabado’. A gente relaxa, né? Eu não estava conseguindo correr, a respiração ofegante, eu acho que estava com gordura no fígado de novo, eu disse: ‘não, eu tenho que mudar isso’. E aí eu comecei a treinar e fechar a boca”, explicou.