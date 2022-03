Um novo relato, muitas histórias

Pedro Henrique Ferreira e Ana Karolina Magalhães dão um novo passo profissional

Nesta semana trago uma novidade mais do que especial. O escritório PHF Arquitetura, que vocês já viram por aqui, inicia nova fase com grandes mudanças que evidenciam ainda mais a sensibilidade e o talento da dupla.

Mais de 200 projetos, desde 2017, e uma história contada por famílias tocadas pelo trabalho de Pedro Henrique Ferreira e Ana Karolina Magalhães. A caminhada de muito trabalho e conquistas, inevitavelmente, deu um novo passo e neste 2022, o escritório passa a se chamar Relato. À frente de transformadoras propostas comerciais e residenciais, para além das fronteiras brasilienses, o escritório ganha novos rumos e inspirações, mas segue com a essência que o mercado reconhece e aplaude.

“A PHF nos proporcionou muito aprendizado e com isso sentimos a necessidade de ir por um novo caminho, unir habilidades e conhecimentos. Pensar Arquitetura como relato, é entender que a materialidade de uma edificação é capaz de traduzir histórias, culturas e passagem de tempo. Relato denota cuidado com os detalhes, já que um relato é uma descrição minuciosa de um acontecimento. Esse é o objetivo do escritório, que os clientes relatem quais as suas necessidades/sonhos para que possamos sintetizar no projeto”, explicam os sócios, que anunciaram a novidade, em primeira mão, em suas redes sociais.

O amadurecimento, bem como a consolidada experiência, com direito a participações em grandes mostras e destaques em sites e revistas nacionais, motivou o novo passo profissional que vem para exaltar diferenciais como identidade e personalização, sempre presentes nos projetos dos arquitetos. A mudança, inclusive, retrata as constantes evoluções profissionais que o escritório vem passando, como treinamento e especializações em áreas administrativas, com foco no aprimoramento da produtividade.

Pedro Henrique Ferreira e Ana Karolina Magalhães. Foto: Arquivo Pessoal Pedro Henrique Ferreira e Ana Karolina Magalhães e sua equipe. Foto: Arquivo Pessoal

“Estamos em contínua evolução, acreditamos que a busca por aprendizado é diária e hoje estamos fazendo o treinamento em Bim, que vai nos auxiliar no aumento da produtividade na criação dos projetos”, revelam os sócios.

De olho no atendimento, produção e criação, Ana e Pedro destacam que o cliente está sempre em primeiro lugar. “O diferencial é a identidade, a identificação, nós queremos transmitir ao cliente o pertencimento no ambiente, que ele saiba que a cocriação teve participação dele. Queremos alcançar mais espaços sem perder a essência, a sensibilidade e leveza”, explicam.

A perfeita união profissional da dupla apresenta um escritório estruturalmente bem delimitado, tendo Ana Karolina como a responsável pela qualidade e criação de projetos; e Pedro Henrique à frente do setor de criação e atendimento comercial. Com essa estrutura é possível olhar com maior atenção possível às demandas dos clientes, para captar a essência do projeto, sempre em busca de um resultado de excelência. Esse cuidado é o que define o novo nome escolhido para sintetizar o foco, essência e motivação dos profissionais, afinal, como destaca Ana, “reescrever a visão de arquitetura dos nossos clientes é sentir, entender e viver essa arte como conceito”.

Serviço

Relato Arquitetos

Contato: (61) 982769815 e (61) 999015758

Instagram: @relato.arquitetos