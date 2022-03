Natteca: uma empresa preocupada com o meio ambiente

Visionária e consciente, a Natteca produz objetos de design únicos que, além de encantar, são 100% sustentáveis

Essa semana quero falar de uma empresa que tive o prazer de conhecer, a Natteca. Uma empresa com um fantástico comprometimento com o meio ambiente. Quem me conhece já sabe o quanto eu amo prestigiar esse tipo de iniciativa.

A Natteca é mais um daqueles achados que adoro pesquisar e compartilhar aqui para vocês. Uma dica maravilhosa de produtos sustentáveis com qualidade e design tanto para sua casa como para você que está a procura de produtos sustentáveis para sua loja, restaurante, buffets, hotel e por aí vai.

Em um papo super descontraído e muito gostoso, tive o prazer de conhecer a Daniela Queiroz, à frente da Natteca no mercado a mais ou menos um ano.

Daniela me contou um pouco da história do pai dela, que o define como “um grande visionário”; para chegar à origem da Natteca. Há muitos anos seu pai investiu em uma fazenda, no estado do Pará, de reflorestamento de Teca, uma árvore de origem asiática de alta resistência que está entre as espécies florestais tropicais de maior valor comercial.

Daniela Queiroz e Veridiana Arruda. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Hoje eles são grandes exportadores dessa madeira com enorme reconhecimento no exterior. Recentemente ganharam um prêmio importante em Dubai, um grande mercado dos produtos da empresa.

A alta durabilidade desta madeira faz com que ela seja perfeita para o uso de móveis, utensílios de cozinha, construção civil e naval. Sim, essa madeira tem uma ótima resistência à água.

Daniela me explicou que a madeira para a exportação deve ter um porte maior, restando na floresta bastante madeira de qualidade.

Quando eles fazem esta extração, ficam as catanas, que são as partes das árvores mais próximas do solo, que eles precisavam tirar dali. Ela vendo aquelas madeiras, enxergando o design natural que elas possuem bem como a qualidade, a empresária teve a brilhante ideia de reaproveitar toda essa madeira criando peças únicas, exclusivas e de excelente qualidade para em casa e para uso comercial.

Daniela conta: “Eles mandam para mim todas essas catanas, bolachas, peças já cerradas, mas que não são destinadas à exportação. Aqui eu decido, vejo cada peça, o que ela fez, o desenho dela, o que a natureza fez nessa peça para eu decidir qual utensílio ela vai virar e o que ela pode levar de funcional, agradável, para a casa do meu cliente.”

Ela ainda complementa: “Eu quero que essa peça seja uma história na vida do meu cliente.”

Todas as peças são todas feitas artesanalmente e de forma sustentável.

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Artesão produzindo um toalheiro. Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Toalheiro pronto. Linda para o banheiro, lavabo, piscina. Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Ela também produz essas lindas tábuas de carnes que podem encaixar na bancada da pia da cozinha. Super funcional também para espaços pequenos!! Amei essa ideia!

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

A Natteca ainda produz, nesse mesmo conceito de funcionalidade e para oferecer melhor aproveitamento do espaço, estas tábuas no formato retangular para colocar sobre o Cooktop.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

São muitas as funções e variedade de produtos fabricados, tábuas de carnes, para frios, bandejas, para decoração, vale muito você conhecer!! Vejam algumas peças

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Na linha de produção de móveis, eu fiquei maravilhada com essa mesa de centro. Aqui eles aproveitaram a raiz da árvore.

Mesa de centro feita com raíz. Foto: Divulgação

Também fiquei apaixonada por essas banquetas. Ótimas para todo tipo de ambiente exercendo diversas funções.

Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

Toda a produção da Natteca passa por um processo especial de lixamento oferecendo um toque de maciez que parece que são feitas de veludo. Há! toquei por toda a peça, frente e verso!

A preocupação também se estende às embalagens, todas em material sustentável e desenvolvidas de forma elegante e para conservar o produto. Super dica para presentear.

Daniela Queiroz. Foto: Henrique Kotnick / Jornal de Brasília

“Eu quero mostrar o meu respeito que tenho com o meio ambiente, o respeito que tenho com a madeira que eu produzo e o respeito que eu tenho com o meu consumidor.” complementa Daniela Queiroz.

Para finalizar minha matéria essa semana, deixo aqui um poema que a Daniela Queiroz escreveu mostrando todo o amor por sua empresa.

A sua raiz de teca

“Eu tenho história

história de vida, de superação de obstáculos

Ao me deparar com as formações rochosas minhas radículas mudavam de direção

Foi assim durante muitos anos….

Eram quartzos brancos que moldaram e que ainda permeiam o meu emaranhado de rede

Cada contorno, cada marca, cada desvio

foi para buscar espaço onde eu pudesse me fortalecer

e dar sustentação ao tronco, folhas e sementes…

Fixei carbono diariamente

E com as mudanças das estações minhas folhas fomentaram o solo…

Ao término desta jornada,

como parte do trato cultural de minha espécie,

contribuí para que a sociedade pudesse usufruir do meu legado,

fui ao encontro do meu destino.

Hoje fui esculpida também pelas mãos do homem.

Sou eterna, única e nunca haverá qualquer outra igual a mim.

Eternizo momentos e histórias que vivi.

Sou sustentável, fui reflorestada, cumpri o meu papel ambiental.

Não sou descartável.

Sou digna de ser repassada de geração em geração.

Sou atemporal. Sou exclusiva.

Sou a sua obra-prima, a sua raiz de Teca.”

Poema de Daniela Borges Queiroz Safatle

Serviço:

Natteca – Madeira Teca Eco

@natteca.store

Tel. (61) 98157-4000