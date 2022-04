Daniele Franco apresenta o projeto “Natureza Modernista” na mostra Artefacto Brasília

Olá! Essa semana eu quero falar para vocês de um espaço repleto de beleza, inspirações e identidade criado pela Arquiteta Daniele Franco para a Artefacto, loja luxuosa de móveis no Lago Sul.

À frente de escritório com o seu nome, especializado em arquitetura de alto padrão, a profissional leva para seu espaço, destaque na exposição, escolhas neutras, leves, sofisticadas e funcionais, que juntas compõem um ambiente convidativo para uma experiência familiar, entre amigos e de relaxamento.

“Na arquitetura não há nada que não seja explicado pela natureza, que ensina e inspira”. Com essa visão e valorização do natural, Daniele Franco exalta um conceito único e inspirador para a nova edição da mostra Artefacto Brasília, tradicional exposição que abre o calendário brasiliense de eventos de arquitetura e decoração.

O living, rico em elementos naturais, como verde, tecidos e pedras, enaltece ainda a versatilidade do mobiliário da marca, reconhecido mundialmente por sua qualidade e elegância.

“A Artefacto é uma marca que representa o que nós desejamos aos nossos clientes: produtos de qualidade e acabamento impecável, atendimento diferenciado, peças com design lindo e com extremo conforto. Na minha opinião, é a melhor do Brasil e representa muito bem nosso país no exterior”, destaca a arquiteta.

Entre as escolhas em evidência em sua segunda participação na mostra anual, Daniele aponta a beleza da Cômoda Ray, do Pufe Aneccy e, claro, das Poltronas Phili que compõem com maestria a proposta do ambiente.

Ela acrescenta “Com fluidez, leveza e com tons neutros e acolhedores”, premissa para a composição do espaço, que tem no todo a funcionalidade de móveis “com extrema qualidade e design que proporcionam conforto, elegância e atemporalidade”.

Foto: Raphael Briest Foto: Raphael Briest Foto: Raphael Briest Foto: Raphael Briest

Sucesso inclusive nas redes sociais, o ambiente já foi apresentado aos seus quase 28 mil seguidores na rede do Instagram, que se encantaram com a composição que tem ainda o Mármore Cartier com filetes em aço inox gold, cortinas de lã natural, obras de arte e toda a identidade da reconhecida assinatura da profissional que há mais de uma década atua no mercado nacional de arquitetura e interiores, é pós-graduada em Interiores e Iluminação, e tem projetos nas áreas residencial e médica, em Brasília, São Paulo, Maceió e Minas Gerais.

Eu achei lindo esse espaço, fica a minha dica para vocês conhecerem!!

Serviço

Artefacto

St. De Habitações Individuais Sul Ql 21 Bloco B – Lago Sul, Brasília – DF