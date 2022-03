MAR.IS, um escritório de arquitetura e design liderado por mulheres

A MAR.IS é uma empresa brasiliense integrante do anual design | conceito

No mês que temos uma importante data para nós refletirmos e homenagearmos a força, coragem e competência das mulheres reservei essa matéria para falar sobre um escritório de Arquitetura e Design liderado exclusivamente por mulheres, MAR.IS Arquitetura e Design.

A empresa MAR.IS nasceu da amizade entre a Arquiteta Marina Eluan e a Design de Interiores Thaís Borges. A ideia foi de somar os conhecimentos que as duas tinham em suas respectivas áreas e criar um escritório diversificado com equipes específicas nas áreas de arquitetura, interiores, paisagismo e produção de ambiente.

Thaís Borges e Marina Eluan. Foto: Divulgação

É fantástico quando você pode investir na contratação de um escritório para o seu projeto que reúne profissionais com formações específicas em áreas diferentes que se agregam. Seu projeto será, sem dúvida nenhuma, muito mais funcional.

Sobre isso, a arquiteta Marina Eluan explica: “trata-se de um escritório conduzido por mulheres. Seguimos uma linha de trabalho atual e despojada, com foco na qualidade e no atendimento. Contamos com uma equipe diversificada e atuamos em arquitetura, interiores, paisagismo e produção de ambientes. Nessa perspectiva, realizamos tanto projetos residenciais quanto comerciais”.

Mas outro ponto que me chamou muita atenção e me fez querer escrever sobre a MAR.IS, é a preocupação que elas possuem em seus projetos em relação à arquitetura saudável e produção dos ambientes. O foco delas é projetar considerando a saúde física, emocional e psicológica de quem habita ou vivencia cada local. Também priorizam o acompanhamento de cada projeto até a finalização de seu ambiente.

Um bom projeto não pode ser simplesmente bonito. É preciso que seja também eficiente, confortável e que não deixe a saúde e bem-estar de lado.

Passamos muitas horas em nossos ambientes de trabalho e em nossas casas. É fundamental a necessidade da utilização desse conceito da arquitetura saudável para melhorar a qualidade dos nossos espaços, trazendo mais motivação para o nosso dia a dia e evitar doenças.

Quando priorizamos a saúde nos projetos, é essencial que se verifique uma série de pontos, como temperatura do ambiente, umidade, iluminação, ergonomia e além de outros que impactam a vida de quem trabalha ou mora nele.

Portanto, ter uma equipe multidisciplinar é muito importante para a execução de todos esses pontos.

A design de interiores, Thaís Borges acrescenta: “já éramos amigas em 2012 e trabalhávamos em áreas complementares. Naquele ano, decidimos unir nossos conhecimentos e começamos a projetar juntas. Fortalecemos nossa empresa, que une os nossos nomes em sua marca, trabalhando em um formato inovador e que une a equipe de forma dinâmica. Valorizamos as trocas de conhecimento informais em um ambiente de trabalho descontraído. Com isso alcançamos resultados de qualidade”.

Todo esse trabalho teve seu merecido reconhecimento. A MAR.IS empresa brasiliense foi convidada a integrar o Anual Design|Conceito. A participação da sociedade nessa importante seleção lhes confere um selo de qualidade de alto nível e um caráter de referência em sua área de atuação.

Para vocês entenderem, a Anual Design seleciona projetos dos principais profissionais de arquitetura e de design de interiores do Brasil, desde 2006, mostrando ao público o que há de melhor no ramo.

Recentemente, modificaram a proposta de apresentação e passaram criar videografias para mostrar a essência dos escritórios mais notáveis, dando origem à mostra da qual a MAR.IS agora faz parte. Os projetos do escritório selecionados para a produção do documentário lançado em 25/2 foram a Casa Pendor e a Casa FL. Você pode conferir pelo canal virtual do Anual Design Brasília|Conceito ou pela rede social da empresa.

Casa Pendor. Ilustação: Divulgação

Casa Pendor. Ilustação: Divulgação

Parabéns a todas as mulheres que fazem parte da MAR.IS Arquitetura e Design e para todas as minhas leitoras, é claro!!

Serviço:

MAR.IS

Mostra Anual Design Brasília – Documentário MAR.IS.

Para assisitir: https://anualdesign.com.br/entrevista/15238/mar-is-arquitetura-e-design/

Instagram MAR.IS: @mar.isdesign e @anualdesign