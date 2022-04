CLX Tech & Design abre as portas de sua casa inteligente

Empresa apresentou o maior showroom de soluções tecnológicas residenciais e corporativas do centro-oeste

Olá, essa semana quero compartilhar com vocês um convite fantástico que eu recebi e que faço questão de não deixar vocês de fora dessa experiência maravilhosa.

No último dia 31 de março, a CLX Tech & Design apresentou sua Casa Inteligente em um coquetel exclusivo para arquitetos, designers de interiores, clientes e formadores de opinião.

Localizada no Lago Sul, o empreendimento é o maior showroom de soluções tecnológicas residenciais e corporativas do Centro-Oeste.

O que achei muito interessante é a combinação de tecnologia de última geração com o um cuidado no design de todo o material, em ambientes perfeitamente elaborados para a melhor exposição dos produtosl.

Cláudio Schüller, empresário à frente da marca, preparou uma noite inesquecível para os convidados que foram muito bem recebidos com um cardápio especial preparado pela banqueteira Rio 40º.

Foto: Gilberto Cardoso

“Fico feliz em poder apresentar aos convidados o nosso espaço com automação completa de iluminação, cortinas, áudio e vídeo, com painéis digitais, controle completo por comando de voz, sistema hi end de áudio e vídeo com as melhores marcas do mundo, painéis de LED nunca vistos em nenhum showroom, além de muitas outras soluções inovadoras”, revela o empresário.

Um dos destaques que mais me chamou a atenção foi o espelho totalmente inteligente, com acesso digital a todas as informações e controle do ambiente.

A noite contou com a performance animada da DJ Ana Chris que embalou o encontro descontraído com boa música. Entre os convidados esteve Kahlil Zattar, Eliane Martins e André Alf. Os sócios do escritório MAAI Arquitetos Associados, Arnaldo Pinho, Monica Pinto e Isabel Veiga, responsáveis pelo projeto da Casa Inteligente, também prestigiaram o evento da empresa referência no mercado de automação.

Para conhecer o showroom da CLX Tech & Design casa inteligente, basta fazer o agendamento da sua visita no @casainteligenteclx.

Serviços:

@clxtechdesign

@casainteligenteclx