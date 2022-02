Breton: o que existe por trás da marca?

A Breton fabricam móveis de altíssima qualidade e tecnologia para ambientes internos, externos, residenciais e comerciais

Olá! Estava com muita saudade de escrever para vocês. Depois de um período de descanso estou voltando cheia de dicas e novidades na área de Arquitetura e Design que vou contar tudinho aqui todas as semanas.

Para o tema dessa matéria, escolhi falar sobre um convite maravilhoso que recebi para conhecer a fábrica da Breton em São Paulo. Para quem ainda não conhece, estou falando de uma conceituada empresa que atua no mercado de móveis de luxo.

A Breton tem fábrica própria, localizada na grande São Paulo, onde centraliza todas as operações de montagem, distribuição, reciclagem de embalagens e administração em um espaço de 15 mil metros quadrados com aproximadamente 700 funcionários.

Lá eles produzem móveis de altíssima qualidade e tecnologia para ambientes internos, externos, residenciais e comerciais.

Em novembro do ano passado foi inaugurada a primeira loja deles aqui em Brasília, no Casa Park. Mas eles já estão no mercado há mais de meio século com um total de 14 lojas. Neste total, além de Brasília, são cinco unidades próprias localizadas em São Paulo, incluindo o outlet e outra unidade na cidade do Rio de Janeiro.

Loja Breton Brasília. Foto: Edgard Cézar

A Breton ainda possui franquias em São José dos Campos, Campinas, Salvador, Roraima, Manaus, Balneário Camboriú e Porto Alegre. E, para este ano, está prevista ainda a inauguração das lojas em Cuiabá e Curitiba.

Bom, mas o que eu quero mesmo é falar da experiência que tive lá, como é bom poder mostrar para vocês o que que vem antes daquela linda vitrine. Contar um pouco da história da empresa, o processo de produção dos móveis e objetos de decoração, as ações sociais e preocupações ambientais que a empresa possui.

Como é bom saber a origem do seu sofá, mesa de jantar, um adorno, por exemplo, até chegar em sua casa, vocês concordam? Com certeza seu ambiente terá muito mais valor agregado.

Assim que aterrissei, fui para a loja da Breton, no Jardins, bairro nobre em São Paulo, onde fui muito bem recepcionada com um maravilhoso café da manhã em um ambiente maravilhoso planejado pelo Diretor de Estilo, Produto e Imagem, Daniel Pegoraro e sua equipe. Momento em que foi feita a apresentação da empresa pela Giselle Rivkind, a frente do marketing da Breton e coordenadora de todas as iniciativas de sustentabilidade e de relacionamento da marca.

A Giselle Rivkind é neta de Judiei Rivkind fazendo parte da terceira geração da empresa totalmente familiar.

Giselli nos contou a preocupação que a marca tem com o meio ambiente e o posicionamento em relação à sustentabilidade: “ Entendemos que existem várias causas que poderiam ser abraçadas por uma empresa como a nossa, mas precisamos escolher e focar. A nossa causa é o meio ambiente: precisamos devolver à natureza o que ela nos proporciona”.

Foi com essa preocupação que ela dirige hoje o departamento de marketing da Breton, que coordena, além de outras coisas, a EcoBreton – núcleo responsável por todas as ações sustentáveis da marca.

A Breton sempre teve uma preocupação com a reciclagem de materiais, bem como o compromisso de trabalhar com madeira certificada, além das várias iniciativas da empresa, quero destacar aqui a campanha Meu M2, colocada em prática desde 2019 por eles.

Essa campanha funciona da seguinte forma: para cada pedido fechado pelos seus clientes, seja a compra de uma almofada ou de todos os móveis para decorar uma casa inteira, eles fazem o reflorestamento de um metro quadrado de Matta Atlântica.

Supondo que a Breton feche mil pedidos, eles investem o valor acertado para reflorestar mil metros quadrados da mata através da ONG Iniciativa Verde.

Saber que aquela compra que você realizou gerou o replantio de uma árvore não é fantástico? Eu amei essa iniciativa.

Além das ações ambientais, Giselli também apresentou as Ações do Bem praticadas pela empresa.

Em 2020, Márcio Sobral, gerente da Breton Salvador, teve a ideia de unir a dança ao design, promovendo uma live no showroom da franquia com 8 bailarinos do Balé Folclórico da Bahia.

A loja colocou à venda 30 exemplares do livro que conta a trajetória do grupo de dança revertendo toda a renda para eles.

A apresentação está disponível nas redes oficiais da Breton, no Youtube e no Instagram.

“Fizemos outras ações colaborativas para o Retiro dos Artistas e para o Balé Folclórico da Bahia. A segunda iniciativa foi da franquia de Salvador, e achamos muito interessante. Aí fizemos uma ação semelhante no Rio de Janeiro, em uma loja própria”, Giselli contou ainda.

Depois da apresentação feita pela Giselli Rivkind e um maravilhoso tour pela loja de 1.400m2, com uma arquitetura e ambientações de tirar o fôlego assinados por renomados arquitetos e designers, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, fui conhecer, então, a fábrica.

Já tive a oportunidade de conhecer algumas fábricas nesse setor, e posso assegurar que eles conseguiram chamar minha atenção quanto a organização e preocupação com o cliente.

A apresentação da fábrica foi feita pelo Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Breton, Rafael Colombo que nos mostrou toda a fábrica em um tour cheio de informações que faço questão de contar para vocês.

Fábrica Breton. Foto: Ruy Teixeira

Todo móvel que você compra nas lojas da Breton é fabricado para você. Isso explica o por que do prazo para a entrega ser mais longo. Tudo feito de uma forma muito organizada e com um altíssimo controle de qualidade. Entendendo esse processo, a espera é mais do que justificada.

A estrutura da fábrica é muito bem feita. Com bastante iluminação natural, ela é toda setorizada. Passamos pelo setor administrativo, de distribuição, armazenamento, marcenaria, pintura, reciclagem, de costura, dos artesãos, entre outros.

Também me chamou muita atenção ao andar pela fábrica, os pontos com “jardins de inverno”. Verdadeiros oásis lá dentro. Rafael explicou que nos showroom das lojas eles usam muitos vasos com plantas para compor a decoração dos ambientes. Mas, por conta do ar condicionado, a falta de iluminação adequada elas acabam sofrendo muito. Então eles levam essas plantas para estes ambientes na fábrica para recuperação delas.

Realmente uma linda fábrica! Limpa, organizada e segura. Obrigada a família Breton pelo convite, pela ótima experiência e por permitir compartilhar aqui um pouco de quem são vocês!